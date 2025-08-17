ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ζελένσκι: «Διαπραγματεύσεις, με βάση την τρέχουσα γραμμή του μετώπου»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εν όψει της συνάντησης στον Λευκό Οίκο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ζελένσκι: «Διαπραγματεύσεις, με βάση την τρέχουσα γραμμή του μετώπου» Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε σήμερα ότι οι υφιστάμενες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο με τη Ρωσία θα πρέπει να αποτελέσουν την αφετηρία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως Ευρωπαίοι ηγέτες στήριξαν την πρότασή του.

Ο Ζελένσκι επέμεινε επίσης ότι η επίτευξη εκεχειρίας είναι αναγκαία, ώστε να ακολουθήσουν συνομιλίες για μια οριστική συμφωνία.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», σημείωσε στη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Διεθνή / Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλέον το δόγμα Πούτιν περί ειρήνης και όχι εκεχειρίας και αυτό προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, που φοβάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει
LIFO NEWSROOM
Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Πανεθνική απεργία σήμερα στη χώρα - Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Οι οικογένειες των ομήρων καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα αντί να συνάψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων
LIFO NEWSROOM
Σερβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα

Διεθνή / Σερβία: Βίαιες διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα - Στις φλόγες τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος

Σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Σερβία από τον Νοέμβριο, μετά το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

Διεθνή / Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

«Εκτιμούμε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παραμένουν στη συνοικία Ζεϊτούν, οι περισσότεροι χωρίς νερό και τρόφιμα», ανέφερε εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας
LIFO NEWSROOM
 
 