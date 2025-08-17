Εκλογές στη Βολιβία: Η σκιά του Εβο Μοράλες και η καμπάνια άκυρων ψήφων

Για 14 χρόνια, ο Εβο Μοράλες ζούσε στην προεδρική κατοικία της Βολιβίας. Σήμερα, για να τον βρει κανείς πρέπει να διανύσει τέσσερις ώρες με αυτοκίνητο σε λοφώδη περιοχή προς μια μικρή πόλη, τη Λάουκα Νι, να περάσει από μπλόκο και να φτάσει σε ένα καταφύγιο μέσα στο δάσος, όπου οι πιστοί οπαδοί του τον προστατεύουν από σύλληψη.

Ο Μοράλες, σοσιαλιστής, πρώην ακτιβιστής και ηγέτης συνδικάτου, έγινε ο πρώτος Ιθαγενής πρόεδρος της Βολιβίας το 2006, αλλάζοντας την πολιτική σκηνή της χώρας, δίνοντας φωνή στους περιθωριοποιημένους και επενδύοντας σε κοινωνικά προγράμματα και δημόσια έργα.

Ωστόσο, η προσπάθειά του να εκλεγεί για τέταρτη θητεία οδήγησε σε αμφισβητούμενες εκλογές, αναταραχές και προσωρινή εξορία. Παρότι τα δικαστήρια της Βολιβίας του απαγόρευσαν να κατέβει ξανά, εκείνος συνεχίζει να ηγείται μιας «φανταστικής» προεκλογικής εκστρατείας.

Κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και για εγκυμοσύνη 15χρονης όταν ήταν πρόεδρος — κατηγορίες που δεν έχει αρνηθεί. Παρά τις κατηγορίες, διατηρεί την υποστήριξη πολλών πολιτών.

Η σημερινή πολιτική κατάσταση είναι ασταθής, με τον νυν πρόεδρο και πρώην συνεργάτη του Μοράλες να μη διεκδικεί επανεκλογή. Στις εκλογές συμμετέχουν δεξιοί υποψήφιοι που απειλούν τη μακρόχρονη κυριαρχία του κόμματος του Μοράλες.

Ο ίδιος προτρέπει τους οπαδούς του να ψηφίσουν άκυρο ως μορφή διαμαρτυρίας, μια τακτική που μπορεί να ωφελήσει τη δεξιά παράταξη, σύμφωνα με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η κοινή του εμφάνιση στο καταφύγιο, μαζί με οπαδούς που φρουρούν τον χώρο με κοντάρια και αποφασιστικότητα, θυμίζει σκληρό καθεστώς αντίστασης. Οι περιγραφές δικαστικών αγώνων και βαθιάς κοινωνικής πόλωσης θυμίζουν πολιτική σύγκρουση έως το σημείο οριακής κατάρρευσης.

Παρά τις αντιξοότητες, ο Εβο Μοράλες συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή της Βολιβίας, έχοντας στο πλευρό του τους πιο πιστούς οπαδούς του και εξακολουθώντας να επηρεάζει την πορεία της χώρας.

Με πληροφορίες από New York Times