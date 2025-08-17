«Μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία», προαναγγέλλει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για «μεγάλη πρόοδο» στις σχέσεις με τη Ρωσία, σε σύντομο μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος με κεφαλαία γράμματα, αφήνοντας αιχμές για επικείμενες εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να εργάζονται για ένα σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

«Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη και απλώς συνεχιστεί ο πόλεμος, άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες... δυστυχώς μπορεί να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε εκεί», τόνισε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή Face the Nation του CBS.

Αναφερόμενος στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ζητήματα που συζητήθηκαν και έχουν τη δυναμική να φέρουν σημαντικές εξελίξεις, με πραγματική δυνατότητα προόδου». Όπως πρόσθεσε, ανάμεσα στα θέματα που αναμένεται να τεθούν είναι και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία «και οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις».