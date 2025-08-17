ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μετακομίζουν σε νέο σπίτι στο Γουίντσορ

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν με τα παιδιά τους σε νέο σπίτι στο Γουίντσορ, μετά από μια δύσκολη περίοδο για την οικογένεια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μετακομίζουν σε νέο σπίτι στο Γουίντσορ Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον πρόκειται να μετακομίσουν σε νέο σπίτι στο Γουίντσορ αργότερα μέσα στο 2025.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ θα εγκατασταθούν στο οκτώ υπνοδωματίων Forest Lodge, που βρίσκεται μέσα στο καταπράσινο Μέγα Πάρκο του Γουίντσορ, μαζί με τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Γεώργιο, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, όπως μεταδίδει το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media.

«Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα φέτος», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον στο CNN την Κυριακή.

Το τωρινό τους κύριο σπίτι, το Adelaide Cottage στο Γουίντσορ, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το νέο ακίνητο. Πρόσφατα εγκρίθηκαν μικρές εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές στο Forest Lodge, σύμφωνα με αναφορές που βασίζονται σε έγγραφα του τοπικού συμβουλίου Royal Borough of Windsor and Maidenhead, ανέφερε το PA.

Στο έγγραφο της απόφασης του συμβουλίου γίνεται αναφορά στην αφαίρεση ενός παραθύρου και εργασίες σε τζάκι. Το Forest Lodge είχε υποβληθεί σε ανακαίνιση ύψους 1,5 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 2 εκατ. δολάρια) το 2001.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μετακομίζουν σε νέο σπίτι στο Γουίντσορ Facebook Twitter
Το Forest Lodge, που βρίσκεται μέσα στο καταπράσινο Μέγα Πάρκο του Γουίντσορ / φωτ.: Wikipedia

Φωτογραφίες από το εσωτερικό της κατοικίας εκείνη την περίοδο δείχνουν την αυθεντική πέτρινη κατασκευή, τα περίτεχνα γύψινα και τη διακόσμηση οροφής, σύμφωνα με το PA.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η βασιλική οικογένεια αλλάζει σπίτι.

Τον Αύγουστο του 2022 είχε ανακοινωθεί πως το ζευγάρι, τότε Δούκας και Δούκισσα του Κέιμπριτζ – θα μετακόμιζαν εκτός Λονδίνου κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, ώστε τα παιδιά τους να έχουν μια πιο «κανονική» οικογενειακή ζωή, όπως είχε αποκαλύψει πηγή της βασιλικής οικογένειας στο CNN.

Η επικείμενη μετακόμιση έρχεται μετά από μια ταραχώδη περίοδο για την οικογένεια, καθώς η Κέιτ Μίντλετον είχε αποκαλύψει τη διάγνωση καρκίνου και ότι ξεκίνησε χημειοθεραπεία τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, απομακρύνθηκε από τη δημόσια ζωή και έκανε ελάχιστες εμφανίσεις το περασμένο καλοκαίρι. Τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία και πως «κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει χωρίς καρκίνο».

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Χάρι διαψεύδει ότι «έδωσε γροθιά στη μύτη» του πρίγκιπα Άντριου σε οικογενειακή συγκέντρωση

Διεθνή / Ο Χάρι διαψεύδει ότι «έδωσε γροθιά στη μύτη» του πρίγκιπα Άντριου σε οικογενειακή συγκέντρωση

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να «νίκησε» τον Άντριου, ο οποίος έμεινε με ματωμένη μύτη πριν ο καβγάς διακοπεί από παριστάμενους, σύμφωνα με νέα «βασιλική» βιογραφία 
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εκλογές στη Βολιβία: Η σκιά του Εβο Μοράλες και η καμπάνια άκυρων ψήφων

Διεθνή / Εκλογές στη Βολιβία: Η σκιά του Εβο Μοράλες και η καμπάνια άκυρων ψήφων

Ο Εβο Μοράλες, πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, παραμένει στο επίκεντρο παρά το πολιτικό του αδιέξοδο και τις κατηγορίες εις βάρος του, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για κρίσιμες προεδρικές εκλογές
LIFO NEWSROOM
Character.ai: Οι «φίλοι τεχνητής νοημοσύνης» και η ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών

Διεθνή / Character.ai: Τι είναι οι «φίλοι τεχνητής νοημοσύνης» και γιατί προκαλούν ανησυχία για τα παιδιά

Το Character.ai προωθεί συνομιλίες με "AI φίλους", αντιμετωπίζοντας όμως σοβαρές αγωγές για ανηλίκους - Ο CEO μιλά για ασφαλέστερη εμπειρία, αλλά οργανώσεις ζητούν απαγόρευση των εφαρμογών συνομιλίας για παιδιά
LIFO NEWSROOM
 
 