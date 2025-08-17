Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μετακομίζουν σε νέο σπίτι στο Γουίντσορ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον πρόκειται να μετακομίσουν σε νέο σπίτι στο Γουίντσορ αργότερα μέσα στο 2025.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ θα εγκατασταθούν στο οκτώ υπνοδωματίων Forest Lodge, που βρίσκεται μέσα στο καταπράσινο Μέγα Πάρκο του Γουίντσορ, μαζί με τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Γεώργιο, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, όπως μεταδίδει το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media.

«Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα φέτος», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον στο CNN την Κυριακή.

Το τωρινό τους κύριο σπίτι, το Adelaide Cottage στο Γουίντσορ, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το νέο ακίνητο. Πρόσφατα εγκρίθηκαν μικρές εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές στο Forest Lodge, σύμφωνα με αναφορές που βασίζονται σε έγγραφα του τοπικού συμβουλίου Royal Borough of Windsor and Maidenhead, ανέφερε το PA.

Στο έγγραφο της απόφασης του συμβουλίου γίνεται αναφορά στην αφαίρεση ενός παραθύρου και εργασίες σε τζάκι. Το Forest Lodge είχε υποβληθεί σε ανακαίνιση ύψους 1,5 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 2 εκατ. δολάρια) το 2001.

Το Forest Lodge, που βρίσκεται μέσα στο καταπράσινο Μέγα Πάρκο του Γουίντσορ / φωτ.: Wikipedia

Φωτογραφίες από το εσωτερικό της κατοικίας εκείνη την περίοδο δείχνουν την αυθεντική πέτρινη κατασκευή, τα περίτεχνα γύψινα και τη διακόσμηση οροφής, σύμφωνα με το PA.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η βασιλική οικογένεια αλλάζει σπίτι.

Τον Αύγουστο του 2022 είχε ανακοινωθεί πως το ζευγάρι, τότε Δούκας και Δούκισσα του Κέιμπριτζ – θα μετακόμιζαν εκτός Λονδίνου κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, ώστε τα παιδιά τους να έχουν μια πιο «κανονική» οικογενειακή ζωή, όπως είχε αποκαλύψει πηγή της βασιλικής οικογένειας στο CNN.

Η επικείμενη μετακόμιση έρχεται μετά από μια ταραχώδη περίοδο για την οικογένεια, καθώς η Κέιτ Μίντλετον είχε αποκαλύψει τη διάγνωση καρκίνου και ότι ξεκίνησε χημειοθεραπεία τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, απομακρύνθηκε από τη δημόσια ζωή και έκανε ελάχιστες εμφανίσεις το περασμένο καλοκαίρι. Τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία και πως «κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει χωρίς καρκίνο».

Με πληροφορίες από CNN