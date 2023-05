Στην Ιταλία ο Ζελένσκι: «Σημαντική επίσκεψη για την νίκη της Ουκρανίας»- Στήριξη Ματαρέλα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Ιταλία και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με τον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και τον πάπα Φραγκίσκο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά την άφιξή του στην Ρώμη και την συνομιλία του με τον Ιταλό πρόεδρο της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, έγραψε στο Telegram ότι «στον πόλεμο αυτό η Ιταλία συντάσσεται με την σωστή πλευρά, με την πλευρά της αλήθειας».

«Κινούμεθα προς την κατεύθυνση της νίκης. Νίκη σημαίνει ειρήνη για την χώρα μας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter σχετικά με την επίσκεψή του στην Ιταλία «Μια σημαντική επίσκεψη για την νίκη της Ουκρανίας που πλησιάζει».

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦