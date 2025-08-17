Ευρωπαίοι ηγέτες στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι για τη συνάντηση με Τραμπ

Με ομάδα Ευρωπαίων ηγετών και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ στο πλευρό του μεταβαίνει αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της συνόδου με Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Το μεσημέρι της Κυριακής ανακοινώθηκε αρχικά από την Κομισιόν πως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, ανακοινώθηκε πως και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ακολούθησε ανακοίνωση από τη γαλλική προεδρία για τον Εμανουέλ Μακρόν, από τη Φινλανδία για τον Αλεξάντρ Στουμπ ενώ η Τζόρτζια Μελόνι φέρεται να επέστρεψε εσπευσμένα από τις διακοπές της στη Ρώμη, ώστε να προετοιμαστεί για το ταξίδι στις ΗΠΑ.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα μεταβεί και αυτός στην Ουάσινγκτον: «Ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει σε συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος», υπογραμμίζει η ανακοίνωσή του.

«Tο ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα», δήλωσε ανακοινώνοντας την απόφαση Μερτς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και την συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία για τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ακολούθησε η ανακοίνωση πως και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα βρίσκεται αύριο στις ΗΠΑ.

Σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται βιντεοδιάσκεψη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», σύμφωνα με το Ελιζέ. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Ζελένσκι και η φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες.

