Πόλεμος στο Ισραήλ: Στρατιώτες λένε ότι η Χαμάς αποκεφάλισε μωρά σε κιμπούτς

Εικόνες φρίκης μεταφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ από τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς και το κιμπούτς Κφαρ Αζά, όπου σύμφωνα με στρατιώτες βρέθηκαν μωρά αποκεφαλισμένα.

Σήμερα επετράπη σε ξένους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς να μπουν στο κιμπούτς Κφαρ Αζά. Πρόκειται για μία από τις περιοχές στις οποίες επιτέθηκαν οι μαχητές της Χαμάς, εισβάλλοντας στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Στο έδαφος κείτονταν πτώματα Ισραηλινών και μαχητών της Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters. Ανταποκρίτρια του i24news μετέφερε μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτών πως βρήκαν αποκεφαλισμένα μωρά. Πληροφορία για μαρτυρία σχετικά με αποκεφαλισμένα πτώματα μετέφερε και το BBC.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σαφή αριθμό νεκρών. Στρατιώτες μιλούν για αποκεφαλισμένα μωρά, εκτελεσμένες οικογένειες στα κρεβάτια τους. Λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο», ανέφερε μεταξύ άλλων η Νικόλ Ζέντεκ.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp