Διάγγελμα Μπάιντεν: Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, είχε υποχρέωση να απαντήσει στις επιθέσεις

Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό απηύθυνε ο Τζο Μπάιντεν στο οποίο ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό του Ισραήλ, στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει με τη Χαμάς, κάνοντας λόγο για «τρομοκράτες» και το «απόλυτο κακό».

Ειδικότερα, ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος από τον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε ως «τραγωδία» την κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, ενώ σημείωσε πως «θα κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους οι πολίτες του Ισραήλ».

«Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ» διαμήνυσε ο Τζο Μπάιντεν, δηλώνοντας πως το Ισραήλ έχει υποχρέωση να «απαντήσει» στις επιθέσεις της Χαμάς. «Ζούμε μια στιγμή όπου το απόλυτο κακό εξαπολύεται στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι η Χαμάς «δεν υπερασπίζεται το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αξιοπρέπεια και στην αυτοδιάθεση», ενώ χαρακτήρισε ως απαράδεκτο το να χρησιμοποιούν πολίτες «ως ανθρώπινες ασπίδες». Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν την πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών και αναχαιτιστικών για την ενίσχυση του Σιδερένιου Θόλου.

Join me as I deliver remarks on the terrorist attacks in Israel.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από θηριωδίες της Χαμάς, ενώ υπάρχουν αναφορές μέχρι και για «βρέφη που αποκεφαλίστηκαν».

«Γονείς σφαγιάστηκαν χρησιμοποιώντας το σώμα τους για να προσπαθήσουν να προστατέψουν τα παιδιά τους. Ανατριχιαστικές αναφορές για βρέφη που σκοτώθηκαν. Ολόκληρες οικογένειες σκοτώθηκαν. Νέοι σφαγιάστηκαν ενώ παρακολουθούσαν ένα μουσικό φεστιβάλ για να γιορτάσουν την ειρήνη. Για να γιορτάσουν την ειρήνη. Νεαρές γυναίκες βιάστηκαν, δέχθηκαν επίθεση και επιδείχθηκαν σαν τρόπαια. Οι οικογένειες έκρυβαν τον φόβο τους για ώρες προσπαθώντας απεγνωσμένα να κρατήσουν τα παιδιά τους ήσυχα για να μην τραβήξουν την προσοχή», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

«Πάνω από 1.000 άμαχοι σφαγιάστηκαν. Όχι απλώς σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν στο Ισραήλ. Ανάμεσά τους τουλάχιστον 14 Αμερικανοί πολίτες σκοτώθηκαν», πρόσθεσε. «Άνθρωποι που επιβίωσαν του Ολοκαυτώματος βασανίστηκαν. Είδαμε τις χειρότερες πρακτικές του ISIS να αναβιώνουν. Δυστυχώς, για τους Εβραίους αυτό δεν είναι κάτι καινούριο αλλά για άλλη μία φορά θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τον κίνδυνο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σημείωσε ότι μόλις είχε κλείσει το τηλέφωνο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον οποίο είπε ότι η απάντηση των ΗΠΑ θα είναι «αποφασιστική, γρήγορη και συντριπτική».

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι ενωμένες για την υποστήριξη του λαού του Ισραήλ, είπε, προσθέτοντας ότι το επιτελείο του βρίσκεται σε «συνεχή επικοινωνία» με τους Ισραηλινούς εταίρους από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση.

Ο Τζο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι είχε επικοινωνία και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για να προχωρήσουν σε μια «συντονισμένη απάντηση».

Tέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε τρίτες χώρες και ειδικά σε εκείνες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. «Στέλνω μήνυμα προς όποια χώρα και εχθρό θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Μην το κάνετε», κατέληξε.

Νωρίτερα, σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε γνωστό ότι συζήτησε για την υποστήριξη στο Ισραήλ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη συνάντηση με τις ομάδες εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ «για να κατευθύνει τα επόμενα βήματα».

«Επικοινωνήσαμε με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου για να συζητήσουμε τον συντονισμό για την υποστήριξη του Ισραήλ, την αποτροπή εχθρικών παραγόντων και την προστασία αθώων ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προτού κάνει δημόσιες δηλώσεις για την κατάσταση στο Ισραήλ.

.@VP and I sat down with our teams to receive a situation update on the terrorist attack in Israel and to direct next steps.



We connected with Prime Minister Netanyahu to discuss coordination to support Israel, deter hostile actors, and protect innocent people.