Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Νέες στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα

Ξεκίνησαν μικρής κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε πως το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη χερσαία εισβολή, αν και αμερικανικά Μέσα αναφέρουν πως το Ισραήλ συμφώνησε να την καθυστερήσει έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, αλλά και λόγω των ομήρων.

Υπενθυμίζεται ωστόσο πως και τη Δευτέρα ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε πως οι χερσαίες δυνάμεις πραγματοποίησαν περιορισμένες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, εναντίον ενόπλων της Χαμάς και ότι οι αεροπορικές επιδρομές επικεντρώθηκαν σε περιοχές όπου η οργάνωση συγκεντρώθηκε για να επιτεθεί σε οποιαδήποτε ευρύτερη ισραηλινή εισβολή.

Για τις νέες χερσαίες επιθέσεις των τελευταίων ωρών, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει: «Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα επόμενα στάδια της μάχης, οι IDF επιχείρησαν στη βόρεια Γάζα. Τα άρματα μάχης και το πεζικό των IDF έπληξαν πολυάριθμους τρομοκρατικούς πυρήνες, υποδομές και θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων. Οι στρατιώτες αποχώρησαν από την περιοχή και επέστρεψαν στο ισραηλινό έδαφος».

