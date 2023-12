Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Νέα απόπειρα συνομιλιών σήμερα με διαμεσολάβηση του Κατάρ

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξεύρεση διεξόδου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και σήμερα αναμένεται νέα απόπειρα διευθέτησης του ζητήματος.

Αξιωματούχοι από το Ισραήλ και το Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Νορβηγία σε μια προσπάθεια αναβίωσης των συνομιλιών για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και συγκεκριμένα για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων από τις φυλακές του Ισραήλ, όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal. Υπενθυμίζεται πως το Κατάρ και η Αίγυπτος θεωρούνται σημαντικοί μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Προ μηνός είχε πραγματοποιηθεί και συνάντηση ανάμεσα σε Κατάρ, CIA και Μοσάντ για τον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς.

Σήμερα, λοιπόν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπτουλραχμάν αλ Θάνι αναμένεται να συναντήσει τον Ντέιβιντ Μπαρνέα, διοικητή της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, στο Όσλο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, που επικαλείται ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Ο Μπαρνέα είναι επίσης πιθανό να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους, ανέφερε η WSJ.

Ωστόσο σημαντικά εμπόδια παρακωλύουν μια επανάληψη των διαπραγματεύσεων σε σχέση με μια νέα συμφωνία για τους ομήρους περιλαμβανομένων διαφωνιών σχετικά με τους πιθανούς όρους εντός της Χαμάς, συνεχίζει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο ανθρώπους με γνώση των συνομιλιών. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα το Ισραήλ ανακάλεσε την ομάδα των διαπραγματευτών του από το Κατάρ αφού έφτασε σε «αδιέξοδο» στις συνομιλίες.

Στη διάρκεια μιας ανακωχής που κράτησε μία εβδομάδα στα τέλη Νοεμβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε πάνω από 100 γυναίκες, παιδιά και ξένους που κρατούσε στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 240 γυναικών και εφήβων.

Στο μεταξύ πολλές είναι οι αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν κατά λάθος τους ομήρους, γιατί τους θεώρησαν απειλή. Οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι που σκοτώθηκαν κατά λάθος στη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις κρατούσαν λευκή σημαία, σύμφωνα με μια αρχική έρευνα για το συμβάν, δήλωσε σήμερα στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο στρατός ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, πως οι τρεις όμηροι ήταν ο Γιοτάμ Χαΐμ και ο Αλόν Σάμριζ, που απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Αζά, και ο Σάμερ Ταλάλκα, που απήχθη από το κοντινό κιμπούτς Νιρ Αμ. Όλοι είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια περιοχή σφοδρών μαχών όπου μαχητές της Χαμάς επιχειρούν με πολιτικά και χρησιμοποιούν τακτικές εξαπάτησης, είπε ο αξιωματούχος. Ένας στρατιώτης είδε τους ομήρους να ξεπροβάλλουν μερικές δεκάδες μέτρα από τις ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή Σετζάιγια, είπε ο αξιωματούχος. «Είναι όλοι τους χωρίς πουκάμισα και έχουν μια μαγκούρα με λευκό ύφασμα επάνω. Ο στρατιώτης αισθάνεται πως απειλείται και ανοίγει πυρ. Ανακοινώνει πως είναι τρομοκράτες, (οι δυνάμεις) ανοίγουν πυρ, δύο σκοτώνονται αμέσως», δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο τρίτος όμηρος τραυματίστηκε και οπισθοχώρησε σε ένα κτίριο σε κοντινή απόσταση όπου ζήτησε βοήθεια στα εβραϊκά, είπε ο αξιωματούχος. «Αμέσως ο διοικητής του τάγματος εκδίδει διαταγή παύσης πυρός, αλλά και πάλι υπάρχει άλλη μια έκρηξη πυρός προς την τρίτη μορφή και [ο τρίτος όμηρος] πεθαίνει επίσης», είπε ο αξιωματούχος. «Αυτό ήταν αντίθετο με τους κανόνες εμπλοκής μας», πρόσθεσε.

