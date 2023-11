Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Αδιάκοπες στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις - IDF: Έχουμε πλήξει πάνω από 11.000 στόχους

Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι εχθροπραξίες στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τις ισραηλινές δυνάμεις να ανακοινώνουν επιθέσεις σε 11.000 στόχους, αλλά και τον θάνατο 9 στρατιωτών του.

Στο μεταξύ συνεχίζεται και ο διπλωματικός πυρετός για τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς, κι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί εκ νέου τη χώρα την Παρασκευή, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ. Συμπλήρωσε ότι το ταξίδι του Μπλίνκεν θα περιλαμβάνει και άλλους σταθμούς σε χώρες της Μέσης Ανατολής, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Σαουδική Αραβία από την πλευρά της καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» το ισραηλινό χτύπημα στον καταυλισμό της Γάζας.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες οι ισραηλινές δυνάμεις η χερσαία δραστηριότητα των IDF στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται και συγκεκριμένα ο στρατός του Ισραήλ έχει επιτεθεί σε περισσότερους από 11.000 στόχους από την αρχή του πολέμου.

«Κατά τη διάρκεια των χθεσινών μαχών, μαχητές των IDF εντόπισαν πολλούς τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς που είχαν οχυρωθεί σε ένα πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Τζαμπάλια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ωστόσο η ιατρική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) δημοσίευσε στο X μια σύντομη αναφορά ενός από τους νοσηλευτές της στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας. Όπως αναφέρθηκε μετά από την αεροπορική επιδρομή στη συνοικία Τζαμπάλια, πολλοί τραυματίες αναζήτησαν περίθαλψη στο νοσοκομείο.

«Μικρά παιδιά έφτασαν στο νοσοκομείο με βαθιά τραύματα και σοβαρά εγκαύματα. Ήρθαν χωρίς τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Mohammed Hawajreh. «Πολλά φώναζαν και ζητούσαν τους γονείς τους. Έμεινα μαζί τους μέχρι να βρούμε μια θέση, καθώς το νοσοκομείο ήταν γεμάτο με ασθενείς».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν τρομοκρατημένοι από την αεροπορική επιδρομή στην Τζαμπάλια και καταδίκασαν το «τελευταίο επεισόδιο παράλογης βίας», ζητώντας παράλληλα κατάπαυση του πυρός. «Φτάνει πια!»

