Χωρίς συμφωνία στην Αλάσκα: Στον Ζελένσκι πετάει τη μπάλα ο Τραμπ - «Θετική» αξιολογεί τη συνάντηση ο Πούτιν

Σε σύντομη, κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι Τραμπ και Πούτιν έκαναν λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες κατά τις οποίες σημειώθηκε «πρόοδος», χωρίς όμως να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναχώρησαν από την αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ύστερα από τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή τους, η οποία επικεντρώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε σύντομη, κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες κατά τις οποίες σημειώθηκε «πρόοδος», χωρίς όμως να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία με στόχο μια κατάπαυση του πυρός. Δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου, ενώ ματαιώθηκε το γεύμα εργασίας και η διευρυμένη συνάντηση με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Τα αεροσκάφη των δύο προέδρων αναχώρησαν από την Αλάσκα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.

Ρωσία: «Πολύ θετική» η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπουν στις δύο χώρες να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους για διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική και οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν σε αυτό. Αυτή η συζήτηση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε από κοινού με αυτοπεποίθηση στην πορεία αναζήτησης επιλογών διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ λέει ότι η επίτευξη συμφωνίας «εξαρτάται» πλέον από τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

