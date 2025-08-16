Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν ανέφεραν τη λέξη «εκεχειρία» στις συνομιλίες τους

Μια πρώτη «αποκρυπτογράφηση» των όσων είπαν Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή τους στην Αλάσκα επιχειρεί το Sky News εστιάζοντας κυρίως στην απουσία της λέξης «εκεχειρία» από το λεξιλόγιο και των δύο ηγετών.

Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, σχολιάζοντας τη συνάντηση των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ «φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, αφού κανένας από τους δύο προέδρους δεν την ανέφερε».

«Αν είχαν αναφερθεί σήμερα σε κατάπαυση του πυρός, αυτό θα είχε αλλάξει τη φύση της συζήτησης. Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από αυτό» προσθέτει επισημαίνοντας την αναφορά Πούτιν ότι για να είναι βιώσιμη οποιαδήποτε συμφωνία, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες της Ρωσίας.

Όπως υπενθυμίζει «αυτή ήταν η αφετηρία της Ρωσίας και αυτό ήταν το σημείο τριβής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι ο Πούτιν στάθηκε στο ίδιο βάθρο με τον Τραμπ και είχε την αυτοπεποίθηση να το εκφράσει αυτό, μου λέει ότι αυτό βρίσκει απήχηση στον Τραμπ. Ωστόσο, αυτή η θέση είναι απαράδεκτη για την Ουκρανία».

Ειδικά, δε, για τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, το βρετανικό δίκτυο, σχολιάζει ότι «ενώ ο Τραμπ μιλούσε με ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα της συνάντησης, είπε επίσης ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία. Τόνισε τα θετικά, αλλά υπήρχαν και τα αρνητικά».

«Νόμιζα ότι είδαμε δύο παλιούς φίλους να ξανασμίγουν με αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την Ουκρανία, αυτό μένει να το δούμε» καταλήγει ο ανταποκριτής του Sky News.