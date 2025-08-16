ΔΙΕΘΝΗ
Σφοδρή επίθεση Kyiv Independent για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: «Αηδία, ντροπή και, στο τέλος, ματαιότητα»

Το Kyiv Independent κατακεραυνώνει τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: ο Πούτιν θριάμβευσε, ενώ ο Τραμπ ταπεινώνει την Ουκρανία - Μια καυστική ανάλυση για την παγκόσμια διπλωματία και την απειλή κατά της ουκρανικής ανεξαρτησίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
«Αηδία. Ντροπή. Και, στο τέλος, ματαιότητα». Με αυτά τα λόγια ξεκινά η εκρηκτική συντακτική παρέμβαση του Kyiv Independent για τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ώρες στην Αλάσκα.

Η ανεξάρτητη ουκρανική εφημερίδα, με έδρα το Κίεβο, χαρακτηρίζει τη συνάντηση ως μια διπλωματική τραγωδία με τεράστιες γεωπολιτικές συνέπειες. «Ο Τραμπ δεν πήρε αυτό που ήθελε. Ο Πούτιν όμως, τα πήρε όλα».

Από τη στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν πάτησε το πόδι του στις ΗΠΑ, χαμογελούσε σαν θριαμβευτής. Δεν ήταν πλέον ένας διεθνής παρίας, αλλά ένας αποδεκτός συνομιλητής – και μάλιστα με τιμές ηγέτη – από τον επικεφαλής του «ελεύθερου κόσμου».

Ο πρόεδρος Ομπάμα τον είχε αποκαλέσει «δολοφόνο». Ο Τραμπ του επιφύλαξε βασιλική υποδοχή.

Αντίθετα μέτρα και σταθμά για Ουκρανία και Ρωσία

Το άρθρο επισημαίνει την κραυγαλέα αντίθεση ανάμεσα στη θερμή υποδοχή του Πούτιν και την ψυχρή, επιθετική στάση που είχε υιοθετήσει ο Τραμπ απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόλις έξι μήνες πριν.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπέμεινε έναν δημόσιο εξευτελισμό. Ο πρόεδρος της Ρωσίας κανακεύτηκε. Και τα δύο ήταν ντροπιαστικά», γράφει η εφημερίδα.

Το Kyiv Independent τονίζει ότι ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει τον Πούτιν. Ενώ ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος πιστεύει σε «συμφωνίες» και «ανταλλάγματα», ο Ρώσος δικτάτορας δεν σκέφτεται με όρους συναλλαγής – αλλά με όρους αποστολής.

Ο Πούτιν βλέπει την Ουκρανία ως «αποστολή»

«Ο Πούτιν δεν θεωρεί την Ουκρανία ανεξάρτητο κράτος, αλλά ιστορικό λάθος που πρέπει να διορθωθεί», αναφέρει το άρθρο.
«Η ανεξαρτησία της Ουκρανίας, στα μάτια του, είναι ένα ατύχημα. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να ‘διορθώσει’.»

Το άρθρο καταλήγει στο ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν δεν ήταν μόνο επικίνδυνη – ήταν και άχρηστη, καθώς δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό για την ειρήνη ή τη σταθερότητα. Αντιθέτως, ενίσχυσε τον αυταρχισμό και υπονόμευσε τον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία.

Με πληροφορίες από Kyiv Independent

