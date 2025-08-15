ΔΙΕΘΝΗ
Φεστιβάλ Supernova: Επιζώντες της επίθεσης από τη Χαμάς συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τα θύματα

Το Nova Healing Concert διοργανώθηκε για να τιμήσει τα θύματα της αιματηρής επίθεσης που έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2023

Φωτογραφία: Omri Silver
Φωτογραφία: Omri Silver
Χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και επιζώντες, συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ για το Nova Healing Concert, που διοργανώθηκε για να τιμήσει τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 300 επισκεπτών του φεστιβάλ και ήταν μέρος μιας ευρύτερης εισβολής που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους και οδήγησε σε 251 απαγωγές.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η συναυλία στόχευε να τιμήσει τους νεκρούς και να στηρίξει τη θεραπεία της κοινότητας. «Μέσα από το χορό, μέσα από τη μουσική, θεραπευόμαστε μαζί», είπε ο παραγωγός Όφιρ Αμίρ.

Πρόκειται για τη δεύτερη συναυλία, καθώς η πρώτη έγινε το 2024. Φέτος εκτιμάται πως συγκεντρώθηκαν περίπου 30.000 άνθρωποι. Η συναυλία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν. 

Στη σκηνή εμφανίστηκαν γνωστοί Ισραηλινοί καλλιτέχνες, όπως οι Infected Mushroom, Yuval Raphael και Captain Hook, ενώ επιζώντες και οικογένειες θυμάτων βρέθηκαν ανάμεσα στο κοινό. 

Ο Όμερ Βενκέρτ, επιζών που απήχθη στη Γάζα και κρατήθηκε όμηρος για 505 ημέρες πριν απελευθερωθεί τον Φεβρουάριο, απευθύνθηκε στο πλήθος εκφράζοντας ευγνωμοσύνη και αποφασιστικότητα.

«Νιώθω ότι αντιπροσωπεύω… μια μικρή εικόνα νίκης. Αλλά παραμένει μικρή, παραμένει μερική», είπε. «Καλώ για ενότητα, να αρχίσουμε, ως λαός, να μαζεύουμε τα κομμάτια και να σηκωθούμε από αυτά. Να αναδείξουμε ό,τι κρύβουμε μέσα μας. Ως λαός, θα σταθούμε δυνατοί απέναντι σε κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, και ως λαός, θα θεραπεύσουμε αυτή την πληγή.»

Πενήντα όμηροι παραμένουν στη Γάζα, αλλά πιστεύεται ότι μόνο 20 από τους 50 είναι ζωντανοί. Ο Νιμρόντ Άρνιν, αδελφός θύματος και επιζών τόνισε τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της κοινότητας να στηρίζει τους επιζώντες, τους απελευθερωμένους ομήρους και τις οικογένειες των θυμάτων.

«Για 678 μέρες, ο χρόνος έχει παγώσει», είπε, θυμίζοντας τη σφαγή στο φεστιβάλ που στοίχισε τη ζωή σε 378 ανθρώπους. «Η μνήμη αρνείται να ξεθωριάσει. Και η ζωή συνεχίζεται. Κάποιες φορές φαίνεται εύθραυστη, κάποιες φορές μοιάζει να είμαστε νικητές… και ακόμη κι όταν το σκοτάδι φαίνεται απόλυτο, θυμόμαστε μια φράση που δεν είναι απλά λόγια, αλλά υπόσχεση: Θα ξαναχορέψουμε.»

Ο λόγος του Άρνιν ακολούθησε ενός λεπτού σιγή για όσους έχασαν τη ζωή τους στις 7 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από euronews.com, Times of Israel

