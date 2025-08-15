Ο πόλεμος για την Ουγγαρία: Ο Πίτερ Μαγκιάρ απειλεί την κυριαρχία του Όρμπαν στο Ντεμπρετσίν

Ο Πίτερ Μαγκιάρ, ηγετική μορφή του Ουγγρικού κόμματος Tisza, έκανε την τελευταία του στάση στο Ντεμπρετσίν, καλώντας τους κατοίκους να αντιταχθούν στο γιγαντιαίο έργο μπαταριών που κατασκευάζει η κινέζικη εταιρεία Contemporary Amperex Technology Co. Το εργοστάσιο αξίας 7,3 δισ. ευρώ αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο ξένο επενδυτικό σχέδιο στην ιστορία της Ουγγαρίας, αλλά για πολλούς, η προοπτική του είναι ανησυχητική λόγω των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο Μαγκιάρ, που έχει αυξήσει τη δημοτικότητά του σε βάρος του Βίκτορ Όρμπαν, μίλησε σε συγκεντρώσεις κατοίκων οι οποίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για την αυξανόμενη ακρίβεια και τις διαρθρωτικές ανεπάρκειες του καθεστώτος Όρμπαν. Αντίθετα, ο Όρμπαν συνεχίζει να ποντάρει σε ξένες επενδύσεις και εργοστάσια μπαταριών για να εδραιώσει την πολιτική του, αλλά τα προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική στασιμότητα και τις ελλείψεις σε βασικές υποδομές φαίνεται να αποδυναμώνουν τη στήριξή του στην περιοχή του Ντεμπρετσίν.

Η κοινωνική ένταση είναι έκδηλη και σε αυτό το φόντο, το Tisza του Μαγκιάρ καταγράφει δυναμική ανόδου, κερδίζοντας έδαφος στις δημοσκοπήσεις και διεκδικώντας μια νέα πολιτική αλλαγή για την Ουγγαρία. Η εικόνα του Ντεμπρετσίν, μιας πόλης με μακρά παράδοση στο Fidesz του Όρμπαν, δείχνει πώς η πολιτική σκηνή μπορεί να ανατραπεί, καθώς οι κάτοικοι αρχίζουν να εκφράζουν την απογοήτευσή τους και να απαιτούν αλλαγές.

Με τη χώρα να αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις και κοινωνικές εντάσεις, το πολιτικό τοπίο της Ουγγαρίας φαίνεται να αλλάζει ριζικά, με το κόμμα Tisza να αναδεικνύεται ως η κυριότερη αντιπολιτευτική δύναμη, έτοιμο να αναλάβει το πολιτικό τιμόνι σε μια περίοδο κρίσης και αναταραχής.

Με πληροφορίες από Bloomberg