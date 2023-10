Η Βολιβία διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ

Η κυβέρνηση της Βολιβίας ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απόφαση για τη διακοπή σχέσεων με το Ισραήλ ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το απόγευμα από τη Μαρία Νέλα Πράντα, υπουργό της βολιβιανής προεδρίας. «Απαιτούμε να σταματήσουν οι επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας που μέχρι στιγμής έχουν στοιχίσει χιλιάδες ζωές αμάχων και έχουν προκαλέσει τον αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων», είπε η υπουργός σε δημοσιογράφους.

Να σημειωθεί πως η εν λόγω απόφαση έρχεται αφότου ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες ζήτησε από τη χώρα του να διακόψει τους δεσμούς του με το Ισραήλ εξαιτίας της «τρομερής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός λαός». Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Έβο Μοράλες, μέσω ανάρτησης στο Twitter, ζήτησε να χαρακτηριστεί το Ισραήλ ως «τρομοκρατικό κράτος» και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά και οι «συνεργοί του» να καταδικαστούν στο διεθνές ποινικό δικαστήριο για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου.

Today Bolivia's cut ties with Israel. Minister María Nela Prada & deputy foreign minister Freddy Mamani Machaca explained the decision was due to Israel's war and human rights crimes. They're the first country to sever ties with Israel.



