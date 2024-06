Ποιο βιβλίο προτείνει για ανάγνωση η βασίλισσα Καμίλα

Η λέσχη βιβλίου της βασίλισσας Καμίλα του Ηνωμένου Βασιλείου επέλεξε ένα νέο λογτεχνικό έργο για ανάγνωση, το μυθιστόρημα «Pachinko» της Μιν Τζιν Λι.

Είναι μια «πραγματικά ισχυρή παρουσίαση της γυναικείας ανθεκτικότητας και του σθένους απέναντι στις αντιξοότητες» είπε η βασίλισσα Καμίλα. «Το Pachinko είναι ένα αναλυτικό, πολυγενεακό έπος που προσφέρει μια συναρπαστική εικόνα της ζωής των Κορεατών στην Ιαπωνία του 20ου αιώνα. Ένα συγκινητικό και αξέχαστο ανάγνωσμα» ανέφερε.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Καμίλα από το «The Queen's Reading Room» η συγγραφέας αντέδρασε στην είδηση.

Honored to have Pachinko selected by Her Royal Majesty Queen Camilla for the Queen’s Reading Room. Episode on the podcast is forthcoming. pic.twitter.com/MDe8sx9Znx