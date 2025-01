Ποια είναι η DeepSeek που έφερε πανικό στη Wall Street

Η DeepSeek προκάλεσε πανικό στη Wall Street και οδήγησε σε ένα άνευ προηγουμένου sell off που με τη σειρά του προκάλεσε απώλειες 600 δισ. για τον κολοσσό Nvidia.

Η DeepSeek, κινεζική εταιρεία υπεύθυνη για το ξεπούλημα που εξαφάνισε μέσα σε μία μέρα 1 τρισ. δολάρια από τη Wall Street, είναι το πνευματικό παιδί του Liang Wenfeng, ενός Κινέζου τεχνολόγου που διαχειρίζεται ένα hedge fund 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ονομασία High-Flyer.

Ο Wenfeng βούτηξε με τα μούτρα στην επιχείρηση των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν ίδρυσε την DeepSeek και έθεσε ως αποστολή του να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες και πιο καλά χρηματοδοτημένες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Μέχρι πρόσφατα, όμως, η DeepSeek ήταν σε μεγάλο βαθμό κάτω από το ραντάρ. Στελέχη της συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο της Nvidia στο Σαν Χοσέ και η εταιρεία ήταν ένας μεγάλος πρώιμος αγοραστής των τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Ακόμα και όταν οι εξαγωγικοί περιορισμοί των ΗΠΑ περιόρισαν τη δυνατότητά της να εισάγει τα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia, αγόρασε λιγότερο προηγμένα τσιπ που η εταιρεία κατασκεύασε ειδικά για την κινεζική αγορά.

Η μεγάλη στιγμή για την DeepSeek ήρθε με την πρόσφατη κυκλοφορία του μοντέλου «R1», το οποίο εξέπληξε πολλούς χρήστες της εφαρμογής του με την ικανότητά του να επεξεργάζεται δύσκολα προβλήματα με τρόπους που ανταγωνίζονται - και κάποιοι λένε ότι ξεπερνούν - τις δυνατότητες του OpenAI. Η εφαρμογή της εταιρείας ανέβηκε γρήγορα και έγινε η πιο δημοφιλής στο AppStore.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, χαρακτήρισε τη Δευτέρα το R1 «ένα εντυπωσιακό μοντέλο, ιδιαίτερα όσον αφορά το τι είναι σε θέση να προσφέρει για το μειωμένο κόστος του», σε μια ανάρτηση στο X. Είπε επίσης ότι είναι αναζωογονητικό να υπάρχει ένας νέος ανταγωνιστής και ότι η εταιρεία του θα επισπεύσει κάποιες από τις κυκλοφορίες των προϊόντων της.

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.



we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.