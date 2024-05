«Το πνεύμα του λαϊκού και επαναστατικού προέδρου του Ιράν εντάχθηκε στο ουράνιο βασίλειο»: Τα ΜΜΕ του Ιράν για τον θάνατο του Ραϊσί

Με την κατάσταση στην κοινωνία του Ιράν να είναι τεταμένη εδώ και χρόνια εξαιτίας του θανάτου της Μαχσα Αμινί και τις επακόλουθες διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα για πρώτη φορά εδώ και χρόνια σε τέτοιο βαθμό, η επιβεβαίωση του θανάτου του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, αντιμετωπίζεται με προσοχή ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αντιδράσεις που θα ευνοούσαν αντικαθεστωτική αναταραχή.

Με τον τίτλο «Αποδήμησαν εις Κύριον» το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν γράφει για τον θάνατο του προέδρου της χώρας Εμπραχίμ Ραϊσί, του Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν υπουργού Εξωτερικών και των συνεπιβατών τους στο ελικόπτερο. Το πρακτορείο παρουσιάζει ένα who is who του προέδρου και το πώς προτοστάτησε στις διαδηλώσεις εναντίον του Σάχη που ολοκληρώθηκαν με την επικράτηση της Ισλαμικής Επανάστασης και του Αγιατολάχ Χομεϊνί.

«Ο αξιοδσέβαστος Εμπραχίμ Ραΐσι μαρτύρησε», γράφει το πρακτορείο Mehr. Στο άρθρο του το ιρανικό πρακτορείο γράφει πως «σε πτώση ελικοπτέρου στη βορειοδυτική ορεινή περιοχή του Ιράν, σκοτώθηκε ο πρόεδρος της χώρας μας, Εμπραχίμ Ραϊσί. Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν είναι επίσης ένας από τους μάρτυρες αυτού του περιστατικού». Και προσθέτει πως «το κυβερνητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ο εργατικός και ακούραστος πρόεδρος του ιρανικού λαού εκπλήρωσε την υπόσχεσή του και θυσίασε τη ζωή του για το έθνος».

«Το πνεύμα του λαϊκού και επαναστατικού προέδρου του Ιράν εντάχθηκε στο ουράνιο βασίλειο», είναι ο τίτλος του πρώτου άρθρου του πρακτορείου IRNA. Στο άρθρο επισημαίνεται ότι ο θάνατος του Ραϊσί συμπίπτει με τη νύχτα της γέννησης του ιμάμη Rauf Ali Ibn Musa al-Reza, θέλοντας να δώσει έναν πιο ιερό τόνο στον θάνατο του προέδρου.

Οι Tehran Tımes γράφουν ότι ο Εμπραχίμ Ραϊσί απεβίωσε στο καθήκον προς τον ιρανικό λαό, ενώ προστίθεται πως «σε μια τραγική συντριβή ελικοπτέρου, ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, μαζί με άλλους αξιωματούχους, έχασαν τη ζωή τους καθοδόν προς την πρωτεύουσα της επαρχίας Tabriz».

«Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο Ραϊσί και τη συνοδευτική του αντιπροσωπεία συνετρίβη την Κυριακή στο δάσος Dizmar, που βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Varzaqan και Jolfa στην επαρχία του Ανατολικού Αζαρμπαϊτζάν. Μετέφερε τον Ραϊσί, τον Αμίρ Αμπντολαχιάν και τον κυβερνήτη του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν Μαλέκ Ραχμάτι. Ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης και το πλήρωμα του ελικοπτέρου ήταν επίσης μεταξύ άλλων στο ελικόπτερο. Ο πρόεδρος Ραϊσί και η συνοδευτική αντιπροσωπεία του επέστρεφαν από την τελετή για τα εγκαίνια ενός φράγματος στον ποταμό Aras με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev», γράφει σε άρθρο του το Press TV του Ιράν.