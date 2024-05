Ανάλυση Economist: Πώς αλλάζει το «παιχνίδι εξουσίας» στο Ιράν μετά τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί

Τρία χρόνια πριν, όταν ο Εμπραχίμ Ραϊσί κέρδισε την προεδρία σε στημένες εκλογές, ορισμένοι Ιρανοί πίστευαν ότι αποτελεί βήμα για ένα πιο ευοίωνο μέλλον, σημειώνει ο Economist. Ο Αλί Χαμενεΐ, o ανώτατος ηγέτης της χώρας είχε φτάσει σε προχωρημένη ηλικία και ο Ραϊσί αναμενόταν να τον αντικαταστήσει. Ωστόσο, η μοίρα έπαιξε διαφορετικό παιχνίδι.

Στις 19 Μαΐου, ο Εμπραχίμ Ραϊσί επέστρεφε από μια επίσκεψη στο γειτονικό Αζερμπαϊτζάν, όπου εγκαινίασε ένα φράγμα στα σύνορα. Οι αρχές έχασαν την επαφή με το ελικόπτερό του σε μια ορεινή περιοχή περίπου 95 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ταμπρίζ (βλ. χάρτη). Αρχικά επέμειναν ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας: το ελικόπτερο του προέδρου είχε κάνει «ανώμαλη προσγείωση», αν και, κατά περίεργο τρόπο, πολλά ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι ταξίδεψε με αυτοκίνητο προς την Ταμπρίζ. Μέσα σε λίγες ώρες, όμως, οι αναφορές αυτές είχαν ανατραπεί και η κρατική τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει προσευχές για τον πρόεδρο. Το πρωί της 20ής Μαΐου, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι ο πρόεδρος ήταν νεκρός, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Hossein Amirabdollahian, ο οποίος ταξίδευε με το ίδιο ελικόπτερο.

Ο θάνατός του θα κλονίσει την ιρανική πολιτική σκηνή.Θα αναγκάσει το καθεστώς να βρει νέο πρόεδρο σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς έχει εμπλακεί σε έναν περιφερειακό πόλεμο που περιλαμβάνει άμεση στρατιωτική δράση από το Ιράν και από το δίκτυο των περιφερειακών εντολοδόχων του.

Οι αντίπαλοι του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής, του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμβαθύνουν τους δεσμούς ασφαλείας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν το Ιράν. Η οικονομία βυθίζεται και θα μπορούσε να πληγεί περαιτέρω από την αυστηροποίηση των αμερικανικών κυρώσεων.

Iran’s President Ebrahim Raisi and FM Amir Hossein Abdollahian have been killed in a helicopter crash in the country’s north.



