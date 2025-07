Πλημμύρες στο Τέξας: Στους 27 οι νεκροί - Άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν την Κομητεία Κερ στο Τέξας, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τον θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπων, εκ των οποίων εννέα παιδιά.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται ακόμη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τύχη 27 κοριτσιών που φέρονται να αγνοούνται από το Camp Mystic, μια χριστιανική κατασκήνωση που επλήγη σοβαρά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Guadalupe. Σύμφωνα με τον διευθυντή της πόλης Kerrville, Ντάλτον Ράις, τα παιδιά βρίσκονταν στον χώρο της κατασκήνωσης όταν τα νερά πλημμύρισαν την περιοχή νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.



