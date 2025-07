Πλημμύρες στο Τέξας: 24 νεκροί - Αγνοούνται 20 κορίτσια σε κατασκήνωση

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Τέξας, έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην κομητεία Κερ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών.

Η αγωνία εντείνεται για τουλάχιστον 20 κορίτσια που αγνοούνται σε κατασκήνωση, με την τύχη τους να παραμένει άγνωστη έως αυτή την ώρα, ενώ οι διασωστικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

BREAKING: 20 children are missing in the Texas Hill Country flash flood.



Praying for the best.



This is not a time to be defunding weather research and NOAA. pic.twitter.com/VpUpnAylKk — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 4, 2025

Πλημμύρες στο Τέξας: Εφιαλτικές συνθήκες μετά την ξαφνική άνοδο του ποταμού

Ο σερίφης της κομητείας, Λάρι Λίθα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι ανέρχονται πλέον σε 24, τονίζοντας πως ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Στον προηγούμενο απολογισμό που είχε δοθεί, οι νεκροί ανέρχονταν σε 13 και οι αγνοούμενοι σε περίπου 20.

Ανάλογη εικόνα είχε περιγράψει νωρίτερα και ο αντικυβερνήτης του Τέξας, Νταν Πάτρικ, κάνοντας λόγο για 6 έως 10 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, και για τουλάχιστον 20 αγνοούμενα κορίτσια που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση με περίπου 750 παιδιά. Ο Πάτρικ εξέφρασε την ελπίδα πως ενδέχεται να έχουν καταφύγει σε δέντρα ή να αδυνατούν να επικοινωνήσουν.

Flood on the Frio River in Leakey Texas July 4th, 2025 pic.twitter.com/L28iadus8q — Last Mayor of Raiderville (@Reinmanx1) July 4, 2025

Please keep 🙏 everyone in Kerrville, TX



The Guadalupe River rose 23 feet in 45 minutes after 9.47" of rain in 3 hours#Texas #flood #kerrville #alert #usa

Central Texas pic.twitter.com/4hiEahumhV — Bharat Insight (@Insight_029) July 4, 2025

Πλημμύρες στο Τέξας: Διασώσεις από αέρος - Επιχειρήσεις με ελικόπτερα και Εθνοφρουρά

Εικόνες από τις διασώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ανθρώπους να έχουν σκαρφαλώσει σε δέντρα, ενώ ελικόπτερα τους προσεγγίζουν για να τους απεγκλωβίσουν από τα ορμητικά νερά.

Συνολικά, περισσότερα από 500 άτομα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, με την υποστήριξη 14 ελικοπτέρων, ενώ ενισχύσεις έχουν σταλεί από την Εθνοφρουρά του Τέξας και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

🚨 Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have claimed 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are still missing. 💔



These are children—daughters, sisters, friends. Please keep them and their families in your prayers. 🙏 pic.twitter.com/mNGNCPyD6G — Manni (@ThadhaniManish_) July 5, 2025

Kerrville family missing after house swept away by floodwaters. pic.twitter.com/hADgbAgkAF — News 4 San Antonio (@News4SA) July 4, 2025

Οι αρχές ανέφεραν ότι η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, κατά την οποία καταγράφηκαν βροχοπτώσεις ύψους 300 χιλιοστών - ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου το ένα τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης στην περιοχή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην κομητεία Κερ, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να μετακινηθούν σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, ιδίως όσοι ζουν κοντά στην κοίτη του ποταμού.

Ενδεικτική της σφοδρότητας του φαινομένου είναι και η καταγραφή σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνονται σπίτια και δέντρα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στα μέσα Ιουνίου, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα στο Σαν Αντόνιο του νότιου Τέξας.