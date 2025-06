Τέξας: Τα πρώτα ρομποταξί της Tesla βγαίνουν σήμερα στους δρόμους του Όστιν

Η Tesla ετοιμάζεται να δοκιμάσει τη νέα της υπηρεσία ρομποταξί στο Όστιν του Τέξας, με τον Έλον Μασκ να δηλώνει ότι λίγα οχήματα θα εμφανιστούν στους δρόμους της πόλης την Κυριακή.

Αν και η τεχνολογία έχει παρουσιαστεί εδώ και μήνες, η εφαρμογή της καθυστερούσε, με την Tesla να δίνει λίγες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Η υπηρεσία θα ξεκινήσει με λιγότερα από δώδεκα οχήματα και, σύμφωνα με τον Μασκ, θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες γειτονιές. Το αρχικό στάδιο ενδέχεται να αφορά αποκλειστικά εργαζομένους της εταιρείας και προσκεκλημένους. Ο ίδιος ο Μασκ έχει επισημάνει πως ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι προσεκτικός: «Θα ξεκινήσουμε με 10 οχήματα για μια εβδομάδα, μετά 20, 30, 40», είχε δηλώσει στο CNBC τον Μάιο.

Τα οχήματα αναμένεται να επιτηρούνται εξ αποστάσεως, χωρίς να είναι σαφές αν θα υπάρχει οδηγός ασφαλείας στο εσωτερικό τους, όπως συμβαίνει με άλλες εταιρείες αυτόνομης οδήγησης κατά την αρχική φάση δοκιμών σε νέες πόλεις.

Η πιλοτική λειτουργία δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Νομοθέτες του Τέξας έχουν καλέσει την Tesla να καθυστερήσει το ντεμπούτο έως ότου τεθεί σε ισχύ νέα σχετική νομοθεσία τον Σεπτέμβριο. Παρότι οι Δημοκρατικοί εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την έλλειψη εποπτείας, θεωρείται απίθανο να επιβληθούν περιορισμοί, αφού το κοινοβούλιο ελέγχεται από Ρεπουμπλικανούς.

