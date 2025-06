Ινδία: Τουλάχιστον 34 νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες των τελευταίων ημερών

Τουλάχιστον 34 νεκροί, είναι ο τραγικός απολογισμός των σφοδρών πλημυρών, που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες την Ινδία.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες ισχυρά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις, πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα της Ινδίας, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, την ώρα που η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει περισσότερες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάνω από 1.000 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο κρατίδιο Σικίμ των Ιμαλαΐων, απομακρύνθηκαν σήμερα, ενώ σωστικά συνεργεία του στρατού επιστρατεύθηκαν στο κρατίδιο Μεγκαλάγια για τη διάσωση περισσότερων από 500 ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Παράλληλα, δρόμοι και σπίτια στην πόλη Σιλκάρ στο ινδικό κρατίδιο Άσαμ πλημμύρησαν, όπως διακρίνεται και σε πλάνα του πρακτορείου ειδήσεων ANI, ενώ οι δρόμοι γέμισαν από πεσμένα δέντρα.

Floods in Manipur; #IndianArmy & #AssamRifles saved over 800 lives across Imphal East & West districts. Troops braved floodwaters, also evacuated the AIR, Imphal & provided aid. People have been shifted to safer places. Food, water and essential medicines were provided. Temporary… pic.twitter.com/DANFu7dIgh