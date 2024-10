Πλημμύρες στην Ισπανία: Στους 62 εκτοξεύτηκαν οι νεκροί

Η Ισπανία θρηνεί καθώς ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθια αυξήθηκε στους 62, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Η καταστροφή, η χειρότερη που έχει πλήξει την Ισπανία τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αφήνει πίσω της αγνοούμενους και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.

Espagne 🇪🇸 - Valencia



🔸Situation dramatique en Espagne à Valence où il est tombé 400 mm. Plus d'électricité, plus d'Internet.



C'est dramatique comme ces phénomènes s'accentuent et s'aggravent chaque semaine un peu plus. La prise de conscience c'est pour quand ?