Πλημμύρες στη Βαλένθια: Η τρομακτική στιγμή που μια γυναίκα παρασύρεται από τα ορμητικά νερά

Βίντεο από τις δραματικές ώρες που βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι στη Βαλένθια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της Τρίτης, έρχονται σταδιακά στο φως της δημοσιότητας.

Οι πλημμύρες που σαρώνουν μεγάλα τμήματα της Ισπανίας και συγκεκριμένα της Βαλένθια, μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια και έκαναν δεκάδες ανθρώπους μεταξύ άλλων να σκαρφαλώσουν σε δέντρα ή κολώνες προκειμένου να σωθούν. Συγκλονιστικές εικόνες έδειχναν πώς ολόκληρες πόλεις έχουν βυθιστεί, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 51.

Ο αριθμός αυτός υπάρχει φόβος πως θα αυξηθεί, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν πυρετωδώς τις έρευνες για δεκάδες ανθρώπους που αγνοούνται ακόμη. Ανάμεσα στα συγκλονιστικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, αίσθηση προκαλεί ένα που απαθανατίζει τη στιγμή που μια γυναίκα παρασύρεται από τα νερά των πλημμυρών.

Στο βίντεο ακούγεται να ουρλιάζει για βοήθεια καθώς το νερό την παρασύρει. Οι άνθρωποι που στέκονταν στα μπαλκόνια από πάνω, τέντωναν τα χέρια τους σε μια μάταιη προσπάθεια να τη σώσουν. Για μια στιγμή φάνηκε ότι προσπάθησε να κρατηθεί από έναν στύλο φωτισμού, αλλά τα νερά ήταν πολύ ισχυρά και την απομάκρυναν από τον στύλο, με την τύχη της να είναι άγνωστη μέχρι τώρα.

Terrifying scenes show a #woman being swept away by water during flash #floods in #Valencia, #Spain.pic.twitter.com/SkPpTvjNTp