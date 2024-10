Πλημμύρες στην Ισπανία: Για «δεκάδες και δεκάδες αγνοούμενους» κάνει λόγο η κυβέρνηση, 158 οι νεκροί

Στους 158 έφτασε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τις πλημμύρες στην Ισπανία, με την κυβέρνηση να εκφράζει φόβους, ο αριθμός αυτός, να σημειώσει σημαντική αύξηση.

Μέχρι και απόψε το βράδυ, υπήρχαν ακόμη «δεκάδες και δεκάδες» αγνοούμενοι στη νοτιοανατολική Ισπανία, 48 ώρες μετά τις φονικές πλημμύρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Είναι η πρώτη φορά που οι ισπανικές αρχές δίνουν μια, έστω ασαφή, εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων.

«Έχουμε ήδη 155 νεκρούς στην περιοχή της Βαλένθιας, δύο στην Καστίλη-Λα Μάντσα και έναν στην Ανδαλουσία, δηλαδή συνολικά 158 άνθρωποι. Σε αυτούς προστίθενται δεκάδες και δεκάδες αγνοούμενοι», είπε ο υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μαδρίτη.

Ο Τόρες είπε ότι η κυβέρνηση δέχτηκε να θέσει στη διάθεση των αρχών της Βαλένθιας «όλα τα στρατιωτικά μέσα», κυρίως για τη διανομή βοήθειας και το άνοιγμα δρόμων, ώστε οι διασώστες να φτάσουν «σε κάθε γωνιά» της ζώνης που έχει πλημμυρίσει.

Το αίτημα αυτό είχε διατυπώσει ο πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθιας Κάρλος Μαθόν.

Ο Τόρες ανακοίνωσε επίσης ότι 39 άνθρωποι συνελήφθησαν και ότι «απέναντι στις λεηλασίες και άλλα αδικήματα» οι δυνάμεις ασφαλείας δεν θα δείξουν καμία ανοχή.

Νωρίτερα σήμερα, οι ισπανικές αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για καταιγίδα σε τμήμα της περιφέρειας της Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία, όπου τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους για τον εντοπισμό των αγνοουμένων από τις χειρότερες πλημμύρες που έχει αντιμετωπίσει η χώρα εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια.

Σχεδόν χίλιοι στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

Ο αριθμός αυτός των νεκρών, ο μεγαλύτερος μετά τις πλημμύρες του Οκτωβρίου του 1973 στην Ισπανία που στοίχισαν τη ζωή σε 300 ανθρώπους, «θα αυξηθεί», διότι υπάρχουν ακόμη «πολλοί που αγνοούνται», προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες.

