Φονικές πλημμύρες στην Ισπανία: Τουλάχιστον 140 νεκροί

Σε τουλάχιστον 140 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Οι ισπανικές αρχές εξέδωσαν την Πέμπτη νέα προειδοποίηση για καταιγίδα σε τμήμα της περιφέρειας της Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία, όπου τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους για τον εντοπισμό των αγνοουμένων από τις χειρότερες πλημμύρες που έχει αντιμετωπίσει η χώρα εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια, οι οποίες έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 95 ανθρώπους.

Σχεδόν χίλιοι στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

Ο αριθμός αυτός των νεκρών, ο μεγαλύτερος μετά τις πλημμύρες του Οκτωβρίου του 1973 στην Ισπανία που στοίχισαν τη ζωή σε 300 ανθρώπους, «θα αυξηθεί», διότι υπάρχουν ακόμη «πολλοί που αγνοούνται», προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, αναμενόταν να μεταβεί στις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδος) στην Βαλένθια, για να επισκεφθεί το Κέντρο Συντονισμού επιχειρήσεων Διάσωσης (Cecopi).

Σε σύντομο τηλεοπτικό του διάγγελμα χθες, ο Σάντσεθ βεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει «μόνους» τους πληγέντες, και κάλεσε ταυτοχρόνως τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης εφεξής «περνούν στο δεύτερο στάδιο», το οποίο συνίσταται στον εντοπισμό των αγνοουμένων, σημείωσε χθες το βράδυ η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός τους παραμένει «άγνωστος».

Σήμερα ο καιρός ήταν ήπιος στις χειρότερα πληγείσες περιοχές γύρω από την πόλη Βαλένθια, την τρίτη μεγαλύτερη στην Ισπανία, αλλά η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε το ύψιστο επίπεδο συναγερμού για την επαρχία της Καστίλλης. Βορειότερα στην Καταλονία, εκδόθηκε «πορτοκαλί συναγερμός» για την πόλη της Ταραγόνα.

«Υπάρχουν ήδη πολύ ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή, ιδιαίτερα στη βόρεια Καστίλλη», αναφέρει σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο X η Aemet. «Η κακοκαιρία συνεχίζεται! Προσέχετε!», προσθέτει, καλώντας τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις στην περιοχή αυτήν.

Οι πλημμύρες στην Βαλένθια προκάλεσαν εξάλλου τεράστιες καταστροφές στις υποδομές της περιφέρειας, παρασύροντας γέφυρες, δρόμους, σιδηροτροχιές και βυθίζοντας κτίρια στο νερό μετά την υπερχείλιση ποταμών.

Σήμερα την αυγή χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στην περιφέρεια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πολλοί δρόμοι παρέμεναν επίσης αποκλεισμένοι, ενώ αμέτρητα κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα νερά βρίσκονταν σε δρόμους που ήταν γεμάτοι λάσπη και συντρίμμια.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ζήσω κάτι τέτοιο», δήλωσε στο AFP ο Ελίου Σάντσεθ, ένας κάτοικος της Σεντάβι, κοινότητας 10.000 κατοίκων που σάρωσαν οι πλημμύρες, περιγράφοντας μια εφιαλτική νύχτα.

«Είδαμε έναν νεαρό άνδρα στη μέση του πουθενά που είχε καταφύγει στην οροφή του αυτοκινήτου του», διηγείται ο 32χρονος ηλεκτρολόγος. «Προσπάθησε να πηδήξει» πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, αλλά «τον πήρε» το ρεύμα.

Σύμφωνα με τις αρχές, μια από τις χειρότερα πληγείσες περιοχές είναι η Παϊπόρτα, στα νότια προάστια της Βαλένθια, όπου γύρω στους σαράντα ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους μια μητέρα και το τριών μηνών μωρό της, έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από το ρεύμα.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας της Βαλένθια Κάρλος Μανθόν δήλωσε χθες το βράδυ ότι τα συνεργεία διάσωσης πραγματοποίησαν στη διάρκεια της ημέρας «200 χερσαίες επιχειρήσεις διάσωσης και 70 αεροπορικές» με ελικόπτερα.

Επίσης διευκρίνισε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης κατάφεραν να φτάσουν στο σύνολο των περιοχών που επλήγησαν, μολονότι πολλά χωριά παρέμεναν αποκομμένα από την υπόλοιπη χώρα για μεγάλο μέρος της χθεσινής ημέρας.

