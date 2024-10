Πλημμύρες στην Ισπανία: Ρωμαϊκό φράγμα 2.000 ετών «εξαφανίστηκε» στο πέρασμα της DANA

Βιβλική είναι καταστροφή στην Ισπανία, όπου οι αρχές συνεχίζουν να μετρούν θύματα και να αναζητούν αγνοούμενους, μετά τις καταρρακτώδεις πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τρίτη (29/10).

Βίντεο από τα τοπικά μέσα ενημέσωσης στη βορειοανατολική Ισπανία δείχνει ένα ρωμαϊκό φράγμα να υπερκαλύπτεται και να ξεχειλίχει από τον τεράστιο όγκο νερού. Παρά την ασύλληπτη ορμή και βάρος που δέχτηκε, το φράγμα Almonacid de la Cuba στην ομώνυμη πόλη στην επαρχία της Σαραγόσα -που χρονολογείται από τον 1ο αιώνα μ.Χ.- άντεξε.

The Almonacid de la Cuba is less than an hour from Aragon. This horrific weather is a problem across the whole of eastern and southern Spain right now pic.twitter.com/Qz3SFXDMb6