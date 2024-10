Πλημμύρες στην Ισπανία: Εικόνες καταστροφής από την DANA με τουλάχιστον 95 νεκρούς- Δεκάδες αγνοούμενοι

Η καταιγίδα DANA, που έπληξε την επαρχία της Βαλένθια με πλημμύρες, κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 95 άτομα, ενώ πολλοί παραμένουν αγνοούμενοι. Πρόκειται για το χειρότερο επεισόδιο κακοκαιρίας που έχει καταγραφεί στην περιοχή από τις πλημμύρες του 1957, οι οποίες είχαν αφήσει πίσω τους 80 νεκρούς.

Η καταστροφή ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης και χτύπησε σφοδρότερα το μεσημέρι, αφήνοντας δεκάδες πόλεις στη Βαλένθια και την Utiel-Requena πλημμυρισμένες και αποκομμένες από το δίκτυο μεταφορών. Ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες, οδηγώντας σε εκκενώσεις, αποκλεισμούς και εγκλωβισμούς περίπου 1.200 ατόμων σε κεντρικούς δρόμους και 5.000 οχημάτων.

A better look at the flooding in Valencia Spain. Death toll now nearing 100. pic.twitter.com/MY5byr9Dlc

Σε πολλά σημεία της περιοχής, οι βροχοπτώσεις ξεπέρασαν τα 500 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο σε μόλις τέσσερις ώρες, με ποτάμια όπως ο Magre να ξεχειλίζουν για ώρες, αυξάνοντας τον φόβο για νέες υπερχειλίσεις στα μεγάλα υδάτινα ρεύματα. Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές, κατέστρεψε γέφυρες και άφησε πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτροδότηση, νερό και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η απόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν μαζική, με τη συμμετοχή περισσότερων από χιλίων μελών της Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME) που ρίσκαραν τη ζωή τους για να διασώσουν πολίτες. Η διακοπή των βροχοπτώσεων το απόγευμα της Τετάρτης βοήθησε στη μείωση των υδάτινων όγκων, αλλά οι περιοχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με τις σιδηροδρομικές συνδέσεις προς Μαδρίτη και Βαρκελώνη να παραμένουν κλειστές και τα σχολεία της Βαλένθια να αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Here's how we woke up in Chiva, Valencia. I'm speechless; it's almost unbelievable. #Nature 'sBeauty #Valencia2024 #UnrealViews pic.twitter.com/YW0OIsI6PB

Η καταστροφή ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την επάρκεια των μοντέλων προειδοποίησης και τις ενέργειες των αρχών, καθώς πολλοί αμφισβητούν την αργοπορία της προειδοποίησης για την κακοκαιρία και την κατάργηση τοπικών μονάδων έκτακτης ανάγκης που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα φέτος.

Η Ισπανία θρηνεί για τις απώλειες, ενώ η αναγνώριση των θυμάτων, η αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών και η ανοικοδόμηση μιας τεράστιας γεωγραφικής έκτασης παραμένουν επείγουσες προτεραιότητες, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αυξήσει τη συχνότητα τέτοιων καταστροφών.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει καταστάσεις συναγερμού σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, με την Καταλονία και το Κάδιθ να τίθενται σε κόκκινη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πιθανότητα χαλαζιού. Στην Καταλονία, ο μετεωρολογικός οργανισμός Meteocat προειδοποίησε για «βίαιες καιρικές συνθήκες» κυρίως στην περιοχή της Βαρκελώνης και στη συνέχεια στο νότιο τμήμα της Tarragona. Ο κίνδυνος καταιγίδων έχει διακόψει τις μετακινήσεις στο μετρό της Βαρκελώνης και επηρέασε πτήσεις στο αεροδρόμιο El Prat, με 302 κλήσεις να έχουν καταγραφεί στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112.

Η κακοκαιρία DANA συνεχίζει να σαρώνει την Ισπανία, με τον αριθμό των δρόμων που έχουν κλείσει σε εθνικό επίπεδο να ανέρχεται σε 70, προκαλώντας παράλληλα τεράστια προβλήματα στις υποδομές και τις επικοινωνίες.

My friend in Valencia has just sent me this video taken from her balcony. She has lost her car and has no electricity but thankfully she’s safe. Just devastating ♥️



©️ Natalie pic.twitter.com/CipqzxfeSX