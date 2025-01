Πετρελαιοκηλίδα στη Μαύρη Θάλασσα: Νεκρά πάνω από 30 θαλάσσια κήτη

Περισσότερα από 30 θαλάσσια κήτη βρέθηκαν νεκρά στη θάλασσα μετά το ναυάγιο στα μέσα Δεκεμβρίου δύο πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα.

Tην ανακοίνωση έκανε σήμερα μια εξειδικευμένη μη κυβερνητική οργάνωση, με έδρα το Σότσι, στη νοτιοδυτική Ρωσία. «Έχουμε καταγράψει 61 νεκρά κήτη, εκ των οποίων 32 μετά τη 15η Δεκεμβρίου, ο θάνατος των οποίων πολύ πιθανόν συνδέεται με την πετρελαιοκηλίδα», ανέφερε η ρωσική ΜΚΟ «Delpha» στο Telegram, κάνοντας λόγο για «έναν αυξημένο αριθμό».

«Σχεδόν καθημερινά, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με νέους θανάτους», συνέχισε η οργάνωση που ειδικεύεται στη διάσωση δελφινιών και άλλων κητωδών στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Russian rescue workers cleared nearly 95,000 tons of contaminated sand and earth on either side of the Kerch Strait following an oil spill in the Black Sea https://t.co/1HPbw3wMA5 pic.twitter.com/tC2drHhVGt