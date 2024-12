Θαλασσοταραχή ή νάρκη; Η στιγμή που ρωσικό τάνκερ κόβεται στην μέση

Δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα υπέστησαν σοβαρές ζημιές στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας διαρροή πετρελαίου, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι αρχές της Ρωσίας.

Πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Νότια Εισαγγελία Μεταφορών της Ρωσίας έδειξαν την πλώρη του ενός δεξαμενόπλοιου να έχει σπάσει εντελώς, με ραβδώσεις πετρελαίου να είναι ορατές στο νερό. 24 ώρες έπειτα από το ναυάγιο τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

The crew of the grounded tanker Volgoneft 239 has still not been evacuated



On December 15, two Russian tankers carrying oil products crashed in the Kerch Strait. The Volgoneft 212 broke in two, with 13 crew members on board. Twelve people were rescued, but one person died. The… pic.twitter.com/OK0aj0YtIo