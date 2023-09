Πέθανε ο Μπιλ Ρίτσαρντσον, πρώην πρεσβευτής στον ΟΗΕ- Είχε προταθεί για Νόμπελ Ειρήνης

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρώην διπλωμάτης Μπιλ Ρίτσαρντσον, που διετέλεσε πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και είχε ειδικευτεί στην απελευθέρωση ομήρων στο εξωτερικό.

Τον περασμένο μήνα ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μπιλ Ρίτσαρντον προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο του για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

«Πέθανε στον ύπνο του τη νύχτα. Ο κόσμος έχασε τον άνθρωπο που υπερασπιζόταν εκείνους που κρατούνταν άδικα στο εξωτερικό και εγώ έχασα έναν μέντορα και αγαπητό φίλο», είπε ο Μίκι Μπέργκμαν, ο αντιπρόεδρος του ιδρύματός του, αναφερόμενος στον ρόλο που έπαιξε στις διαπραγματεύσεις για την αποφυλάκιση πολλών Αμερικανών κρατουμένων, όπως της μπασκετμπολίστριας Μπρίτνεϊ Γκράινερ, που είχε συλληφθεί στη Ρωσία.

Ο Μπιλ Ρίτσαρντσον ήταν γιος μιας Μεξικάνας και ενός Αμερικανού. Είχε προσπαθήσει να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ το 2008 και να γίνει ο πρώτος ισπανόφωνος πρόεδρος της χώρας, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Εξελέγη βουλευτής με τους Δημοκρατικούς το 1982 και διατήρησε την έδρα του στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι το 1996. Στη συνέχεια διορίστηκε πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη και υπουργός Ενέργειας. Εξελέγη κυβερνήτης του Νέου Μεξικού το 2003.

Χρησιμοποιώντας τις διπλωματικές ικανότητές του μπόρεσε να διαπραγματευτεί, τόσο ως επίσημος εκπρόσωπος των ΗΠΑ όσο και ως ιδιώτης, την απελευθέρωση πολλών ανθρώπων από τη Βόρεια Κορέα, τη Μιανμάρ, το Σουδάν, το Ιράκ, το Ιράν και την Κούβα. Η προθυμία του να συναντηθεί με διαβόητους ξένους ηγέτες κάποιες φορές προκαλούσε επικρίσεις, όπως συνέβη το 2021, όταν ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον κατηγόρησαν ότι «νομιμοποιούσε» τη χούντα της Μιανμάρ. Ωστόσο, δύο εβδομάδες αργότερα, με προτροπή του ίδιου, η χούντα απελευθέρωσε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Ντάνι Φένστερ.

