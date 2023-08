Μήνυμα Γκουτέρες για τον τερματισμό των πυρηνικών δοκιμών για πάντα

Μήνυμα για «τερματισμό των πυρηνικών δοκιμών για πάντα» έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, με αφορμή τη σημερινή διεθνή ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε όλες τις χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη σχετική συνθήκη να το πράξουν αμέσως, χωρίς όρους.

«Μια νομικά δεσμευτική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών είναι ένα θεμελιώδες βήμα στην προσπάθειά μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα. Η συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, αν και δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, παραμένει μια ισχυρή απόδειξη της βούλησης της ανθρωπότητας να άρει τη σκιά του πυρηνικού αφανισμού από τον κόσμο μας, μια για πάντα» υπογράμμισε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Πρόσθεσε πως από το 1945, περισσότερες από 2.000 πυρηνικές δοκιμές έχουν προκαλέσει τρομακτικό πόνο στους ανθρώπους, έχουν δηλητηριάσει τον αέρα που αναπνέουμε και έχουν καταστρέψει τοπία σε όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια, τόνισε πως φέτος, «αντιμετωπίζουμε μια ανησυχητική αύξηση της παγκόσμιας δυσπιστίας και διαίρεσης». Συμπλήρωσε πως «σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν 13.000 πυρηνικά όπλα είναι αποθηκευμένα σε όλο τον κόσμο - και οι χώρες εργάζονται για να βελτιώσουν την ακρίβεια, την εμβέλεια και την καταστροφική ισχύ τους - αυτή είναι μια συνταγή αφανισμού».

Ολοκλήρωσε πως στη διεθνή ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών, «ο κόσμος μιλάει με μία φωνή, για να τερματίσει αυτή την καταστροφική κληρονομιά».

Since 1945, more than 2,000 nuclear tests have inflicted suffering on people, poisoned the air & ravaged landscapes around the world.



In the name of the victims, I call on all countries to ratify the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, immediately & without conditions.