Πέθανε το γηραιότερο άλογο στον κόσμο, σε ηλικία 40 ετών – Ανήκε κάποτε στον Μπερτ Ρέινολντς

Το γηραιότερο εν ζωή άλογο στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες, ένα αραβικό άλογο που ανήκε κάποτε στον εμβληματικό ηθοποιό Μπερτ Ρέινολντς, πέθανε λίγο αφού αναγνωρίστηκε επίσημα από τον οργανισμό.

Ο Mokie ήταν 40 ετών και πέρασε τα τελευταία του χρόνια στη Φλόριντα, όπου προσέφερε θεραπευτική στήριξη σε ανθρώπους «που περνούσαν τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Guinness World Records τη Δευτέρα.

Το μέσο προσδόκιμο ζωής των αλόγων κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 ετών, κάτι που σημαίνει ότι ο Mokie έφτασε την ανθρώπινη ηλικία των περίπου 115 ετών, όπως ανέφερε ο οργανισμός που διατηρεί περισσότερα από 40.000 ρεκόρ.

Η ιδιοκτήτριά του, Αρίκα Ντζάμα από την Τζούπιτερ της Φλόριντα, δήλωσε ότι ο Mokie της έμαθε «πώς να αγαπάει ένα άλογο που δεν επιστρέφει την αγάπη μέσα από την ιππασία», αλλά της έδειξε «τι μπορεί να προσφέρει ένα άλογο μόνο με τη μαγεία του».

Ο Mokie γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1985, στη φάρμα του Μπερτ Ρέινολντς, και είχε αρχικά το όνομα Mohawk. Εκτράφηκε για να είναι το προσωπικό άλογο του βραβευμένου με Χρυσή Σφαίρα και Emmy ηθοποιού και έμεινε στη φάρμα του μέχρι το 1992, οπότε και πουλήθηκε.

