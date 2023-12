Πέταξαν αντικείμενο στο κεφάλι της Florence Pugh ενώ ήταν στη σκηνή

Η Florence Pugh ήταν σε εκδήλωση για την προώθηση της ταινίας «Dune: Part Two» μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στη σκηνή όταν της πέταξαν ένα αντικείμενο στο κεφάλι.

Το αντικείμενο την πέτυχε στο κεφάλι όπως φαίνεται και στο βίντεο όπου η Florence Pugh ποζάρει και φωτογραφίζεται με τους Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler και άλλους. Το περιστατικό συνέβη στη σκηνή του συνεδρίου CCXP στο Σάο Πάολο χθες.

Στο βίντεο, φαίνεται η στιγμή που κάποιος από το κοινό πετάει ένα αντικείμενο στη Florence Pugh με τους συμπρωταγωνιστές της να στρέφονται προς το μέρος της για να δουν αν είναι καλά. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς τη χτύπησε ωστόσο, το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο.

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV