Τιμοτέ Σαλαμέ: Το email που του έστειλε ο Τομ Κρουζ και ο τρόπος που τον επηρέασε

Σε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, για το νέο εξώφυλλο του περιοδικού GQ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της συνέχειας της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Dune: Part Two», μιλώντας μεταξύ άλλων για τον Τομ Κρουζ.

Όπως αναφέρει ο Τιμοτέ Σαλαμέ, νοίκιασε έναν κινηματογράφο στη Βουδαπέστη και με μαζί με όλους όσοι συμμετείχαν στην παραγωγή του «Dune» παρακολούθησαν το «Top Gun: Maverick» 8 φορές.



«Το Top Gun με ενέπνευσε πολύ το περασμένο καλοκαίρι όταν γυρίζαμε το Dune. Μερικοί από το συνεργείο με κορόιδευαν, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. Μάλιστα τότε ήταν και που αποκάλυψε πως μετά τη γνωριμία τους στην παραγωγή της ταινίας, ο Τομ Κρουζ του έστειλε email.

Σε αυτό ο Τομ Κρουζ του πρόσφερε μια λίστα με όλους τους εκπαιδευτές , προπονητές μοτοσικλετών και πολλά άλλα άτομα στα οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί ο νεαρός ηθοποιός. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ο Τομ Κρουζ του είπε ότι «στο παλιό Χόλιγουντ, θα εκπαιδευόμουν στον χορό και τις πολεμικές τέχνες, αλλά κανείς δεν πρόκειται να σε κρατήσει σε αυτό το πρότυπο σήμερα. Άρα εξαρτάται από εμένα. Το email ήταν πραγματικά σαν μια πολεμική κραυγή».

