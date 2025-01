Περίπου 1.000 Βορειοκορεάτες έχουν σκοτωθεί στο Κουρσκ, αναφέρουν δυτικοί αξιωματούχοι

Δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι τα βορειοκορεατικά στρατεύματα έχουν ήδη υποστεί ολέθριες απώλειες στο ρωσικό Κουρσκ, έχοντας χάσει περίπου το 40% της αρχικής δύναμης τους στην περιοχή, η οποία είναι υπό ουκρανικό έλεγχο, μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι από τους περίπου 11.000 στρατιώτες που έχουν σταλεί από τη Βόρεια Κορέα, οι 4.000 έχουν τραυματιστεί, σκοτωθεί ή αιχμαλωτιστεί από τις Ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περίπου 1.000 Βορειοκορεάτες πιστεύεται ότι είχαν σκοτωθεί μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου. Όπως γράφει το BBC, αν πράγματι αυτοί οι αριθμοί είναι έγκυροι, τότε η παρουσία των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν είναι βιώσιμη.

Δεν είναι σαφές πού νοσηλεύονται οι τραυματίες, ούτε αν, πότε και σε ποιο βαθμό θα αντικατασταθούν. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν πόσο μεγάλο κόστος επωμίζεται ο Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς προσπαθεί να βοηθήσει τον σύμμαχό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις από τη Ρωσία ενόψει πιθανών διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός αργότερα μέσα στο έτος.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια αστραπιαία επίθεση στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ τον περασμένο Αύγουστο, αιφνιδιάζοντας τους Ρώσους συνοριοφύλακες.

Το Κίεβο κατέστησε τότε σαφές ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κρατήσει το έδαφος που κατέλαβε, απλώς να το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί σε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Τα αρχικά εδαφικά κέρδη της Ουκρανίας στο Κουρσκ έχουν έκτοτε υποχωρήσει, εν μέρει λόγω της άφιξης των Βορειοκορεατών στη Ρωσία τον Οκτώβριο.

Αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό της αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους και συνεχίζει να προκαλεί ολέθριες απώλειες στον εχθρό της.

Τα βορειοκορεατικά στρατεύματα, τα οποία φέρονται να ανήκουν σε μια «επίλεκτη» μονάδα που ονομάζεται Σώμα Καταιγίδας, φαίνεται ότι ρίχτηκαν στη μάχη με συγκριτικά ελάχιστη εκπαίδευση ή προστασία.

«Πρόκειται για ελάχιστα εκπαιδευμένα στρατεύματα που καθοδηγούνται από Ρώσους αξιωματικούς τους οποίους δεν καταλαβαίνουν», λέει ο πρώην διοικητής τεθωρακισμένων του βρετανικού στρατού, συνταγματάρχης Χάμις ντε Μπρέτον-Γκόρντον.

«Ειλικρινά, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τους ρίχνουν στην κρεατομηχανή με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Είναι τροφή για κανόνια και οι Ρώσοι αξιωματικοί νοιάζονται γι' αυτούς ακόμη λιγότερο απ' ότι για τους δικούς τους άνδρες».

