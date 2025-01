Αυτοκτονίες, ψεύτικα ονόματα και iPad με προπαγάνδα: Όλα όσα αποκάλυψαν οι αιχμάλωτοι Βορειοκορεάτες της Ουκρανίας

Η είδηση ότι συνελήφθη ένας Βορειοκορεάτης στρατιώτης που πολεμούσε στο πλευρό της Ρωσίας ήταν συγκλονιστική και διαδόθηκε γρήγορα στις τάξεις των Ουκρανικών στρατευμάτων.

«Το έμαθα από έναν φίλο ενός φίλου», θυμήθηκε ένας αξιωματικός, ο Vitalii Ovcharenko. «Αυτό έγινε μισή ώρα αφότου συνέβη. Ο φίλος μου είπε: ''Έχουμε έναν Βορειοκορεάτη αιχμάλωτο! Είναι σε κατάσταση σοκ, αλλά είναι καλά''. Είπα: ''Ουάου!''», εξηγεί ο Ovcharenko. «Όλοι ήθελαν μια selfie. Τον τύλιξαν με μια κουβέρτα και του έδωσαν τσάι».

Η σύλληψη των δύο Βορειοκορεατών στρατιωτικών την περασμένη εβδομάδα ήταν μια σημαντική στιγμή στον αιματηρό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Πώς η Ρωσία προετοίμασε τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες

Το Κρεμλίνο έχει λάβει περίτεχνα μέτρα για να αποκρύψει την παρουσία 12.000 επίλεκτων στρατιωτών που έστειλε το φθινόπωρο η Πιονγιάνγκ στη Ρωσία. Σε στρατόπεδα στην Άπω Ανατολή τους δόθηκε ρωσικός εξοπλισμός, από στολές και τουφέκια, μέχρι και πλαστά στρατιωτικά έγγραφα.

Οι ξένοι στρατιώτες έλαβαν ακόμη και ψεύτικα ρωσικά ονόματα. Όλοι υποτίθεται πώς «γεννήθηκαν» στη σιβηρική δημοκρατία Τούβα, όπου οι ντόπιοι ανήκουν σε μια τουρκική εθνοτική ομάδα. Οι Βορειοκορεάτες στη συνέχεια εντάχθηκαν σε τακτικές ρωσικές μονάδες πεζοναυτών και σωμάτων εφόδου και στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, χιλιάδες χιλιόμετρα δυτικά, γύρω από την κατεχόμενη από την Ουκρανία ρωσική πόλη Σούντζα.

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, Πιονγιάνγκ / Φωτ.: ΕΡΑ (αρχείου)

Όμως παρά τα τεχνάσματα της Ρωσίας, η παρουσία Βορειοκορεατών στο μέτωπο έγινε προφανής όταν δύο διαφορετικές ουκρανικές μονάδες βρήκαν δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Αμφότεροι είχαν μείνει έξω στο κρύο για αρκετές ημέρες και ήταν τραυματισμένοι. Μάλιστα, ένα βίντεο δείχνει αλεξιπτωτιστές να μεταφέρουν τον έναν από αυτούς σε ένα πευκοδάσος. Έπειτα, τους οδήγησαν στο Κίεβο, όπου η SBU, η υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, τους ενημέρωσε, μαζί με την εθνική υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Έτσι, έμαθαν μερικά στοιχεία για την ταυτότητα των στρατιωτών, τους ρόλους τους στο πεδίο της μάχης και το πόσα γνώριζαν για τον πόλεμο στον οποίον είχαν σταλεί.

Τι αποκάλυψαν οι αιχμάλωτοι Βορειοκορεάτες

Ο πρώτος στρατιώτης, ένας 25χρονος λοχίας από την Πιονγιάνγκ ονόματι Lee Jong Nam, κατατάχθηκε στον στρατό το 2016 και υπηρετούσε σε μια διμοιρία εντοπισμού ελεύθερων σκοπευτών, τμήμα του πέμπτου τάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ). Η πρώτη του πολεμική αποστολή ήταν στις 8 Ιανουαρίου. Τραυματίστηκε στο σαγόνι, ενώ όλοι οι άλλοι στρατιώτες της επταμελούς ομάδας του σκοτώθηκαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελέσνκι μοιράστηκε πλάνα του δεύτερου στρατιώτη, ο οποίος φαίνεται να μιλάει από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Ακούγεται να λέει ότι είχε μείνει εκτεθειμένος στο κρύο για «τρεις, τέσσερις ή πέντε ημέρες» και ότι το όνομα που αναγράφεται στη ρωσική στρατιωτική του ταυτότητα ήταν ψεύτικο. «Δεν το θυμάμαι. Δεν ήταν δικό μου», επιβεβαίωσε. Ο στρατιώτης, που τραυματίστηκε στο πόδι, πίστευε ότι συμμετείχε σε άσκηση εκπαίδευσης και όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Zelenskyy shares footage of captured soldiers from North Korea talking to Ukrainian investigators



One North Korean soldier captured by the Special Operations Forces in Kursk region confirmed that he had fake Russian documents pic.twitter.com/4ZmezwbAZO — UATV English (@UATV_en) January 14, 2025

Ο Ovcharenko, ο οποίος πολεμά σε Ρωσικό έδαφος από την αντεπίθεση της Ουκρανίας τον Αύγουστο, περιέγραψε τους αιχμαλώτους ως «πολύτιμους» στον αγώνα για την εύνοια της διεθνούς κοινής γνώμης.

«Οι δυτικές υπηρεσίες γνωρίζουν ότι η Βόρεια Κορέα εμπλέκεται στον πόλεμο της Ρωσίας. Αυτό είναι μία απόδειξη», δήλωσε. «Έχετε μπροστά σας ένα πραγματικό πρόσωπο. Μπορείς να του κάνεις ερωτήσεις. Η Πιονγιάνγκ στέλνει στη Μόσχα πεζικό καθώς και όπλα».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι στρατιώτες μεγάλωσαν «σε κενό πληροφόρησης» και δεν γνώριζαν τίποτα για την Ουκρανία. Η Μόσχα τους χρησιμοποιούσε «αποκλειστικά και μόνο για να παρατείνει και να κλιμακώσει τον πόλεμό της», είπε. Η σύλληψη των δύο στρατιωτών έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Κίεβο, ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2025

Η Ουκρανία δεν πολεμάει μόνο την Ρωσία, αλλά μία ομάδα αυταρχικών κρατών

Ένα από τα βασικά μηνύματα του Ζελένσκι προς τους δυτικούς συμμάχους του είναι ότι η Ουκρανία δεν πολεμά πλέον μόνο τη Ρωσία, αλλά μια κακόβουλη ομάδα αυταρχικών κρατών. Κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο Crink, ο οποίος σχηματίζεται από τα αρχικά των τριών εν λόγω χωρών, της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας.

Η Πιονγιάνγκ στέλνει στρατιώτες, βαλλιστικούς πυραύλους, οβιδοβόλα και οβίδες, ενώ η Τεχεράνη προσφέρει μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. Από την πλευρά του, το Πεκίνο πουλάει μικροηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε οπλικά συστήματα και είναι πολιτικός εταίρος.

Τι κερδίζει η Πιονγιάνγκ από την εμπλοκή της στον πόλεμο

Η εμβάθυνση της εμπλοκής της Πιονγιάνγκ στη μεγαλύτερη σύγκρουση σε Ευρωπαϊκό έδαφος από το 1945 έχει επιπτώσεις στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ιδίως για τη Νότια Κορέα, πιστεύει το Κίεβο. Σύμφωνα με τον οργανισμό στρατιωτικών πληροφοριών HUR της Ουκρανίας, το Κρεμλίνο παρέχει στο καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν τορπίλες και τεχνολογία για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η Βόρεια Κορέα επιθυμεί να λαμβάνει πληροφορίες από ρωσικούς στρατιωτικούς δορυφόρους και πυραύλους αέρος, αναφέρει ο HUR.

Russian President Putin arrives in North Korea to meet with Kim Jong Un. pic.twitter.com/ld3AzBhBKc — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) June 18, 2024

Εν τω μεταξύ, τα βορειοκορεατικά στρατεύματα αποκτούν πολύτιμη εμπειρία στον πόλεμο του 21ου αιώνα. Ο υποστράτηγος Vadym Skybytskyi, αναπληρωτής αρχηγός του HUR, δήλωσε ότι μαθαίνουν από τα λάθη τους. «Αρχικά, προχωρούν σε μεγάλες ομάδες σε χιονισμένα πεδία. Οι επόμενοι δεν θα το κάνουν αυτό. Μαθαίνουν νέες τακτικές και πώς να πολεμούν σε περιβάλλον με μη επανδρωμένα αεροσκάφη». Όσοι επιβιώσουν θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους ως στρατιωτικοί εκπαιδευτές, εξήγησε.

Μιλώντας στον Observer, ο Skybytskyi είπε ότι οι Βορειοκορεάτες είναι πρόθυμοι και ιδεολογικά καθοδηγούμενοι. Οι απώλειες τους, περίπου 300 νεκροί και 2.700 τραυματίες σύμφωνα με τη Σεούλ, δεν έχουν κάμψει το ηθικό τους. Όπως αναφέρει ο Guardian, ορισμένοι στρατιώτες ανατινάχτηκαν για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ένα iPad που ανακτήθηκε από έναν νεκρό Βορειοκορεάτη στρατιώτη περιείχε 67 gigabytes προπαγάνδας. «Ο συνάδελφός μου το κοίταξε. Μετά από δύο ώρες είπε: ''Η Βόρεια Κορέα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο''», αστειεύτηκε ο στρατηγός.

Ορισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν απορρίψει τους Βορειοκορεάτες ως απελπισμένους μαχητές που η Ρωσία στέλνει σε αποστολές αυτοκτονίας. Ο Ovcharenko, ωστόσο, δήλωσε ότι ορισμένοι ήταν οργανωμένοι και καλοί σκοπευτές.

«Οι Ρώσοι κρύβονται όταν βλέπουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Βορειοκορεάτες προσπαθούν να τα καταρρίψουν. Καταλαβαίνουν τον σύγχρονο πόλεμο, με πεζικό, αεροπλάνα και τανκς». Αυτές οι δεξιότητες θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο σε έναν μελλοντικό πόλεμο στην κορεατική χερσόνησο, είπε.

Θα είναι το Κουρσκ διαπραγματευτικό «χαρτί» για την Ουκρανία;

Το Κρεμλίνο έχει εξαπολύσει μια ανελέητη επίθεση στο Κουρσκ, την Ρωσική περιοχή που έχει πέσει στον έλεγχο των Ουκρανών, με τα βορειοκορεατικά στρατεύματα να βρίσκονται συχνά στην εμπροσθοφυλακή.

Δεν είναι σαφές το για πόσο καιρό το Κίεβο μπορεί να συνεχίσει την επιχείρησή του στο Κουρσκ. Η περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα. Μέχρι στιγμής, όμως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι οι πολεμικοί του στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι. Περιλαμβάνουν την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών -συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων που δεν ελέγχει η Ρωσία- και βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που ο Τραμπ φαίνεται πρόθυμος να παραχωρήσει.

Οι κάτοικοι των ουκρανικών κοινοτήτων ακριβώς απέναντι από το Κουρσκ ανησυχούν ότι μια δεύτερη ρωσική εισβολή ελλοχεύει. «Τι θα συμβεί στο έδαφός μας όταν τελειώσει η επιχείρηση; Αυτό είναι το ερώτημα», αναρωτήθηκε η Anastasiia Kozhukhova. Ζει στην πόλη Μπιλοπίλια, όπου ο σύζυγός της Oleksandr είναι αντιδήμαρχος, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

At least one woman was killed in #Bilopillya after four Russian bombs were dropped, local officials said on April 8. Another Russian attack on April 9 hit the building of the local children's boarding school in the town of #Druzhkivka in the Donetsk region. @radiosvoboda pic.twitter.com/wDcp7MqlsJ — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) April 9, 2024

Τους μήνες που προηγήθηκαν της διασυνοριακής επιδρομής της Ουκρανίας το περασμένο καλοκαίρι, η Ρωσία επιτέθηκε στην Μπιλοπίλια με βόμβες που έριξε από αέρος. Προκάλεσαν ζημιές στον τηλεοπτικό πύργο, το δημαρχείο, τα καταστήματα και άλλα κτίρια. Μια βόμβα ισοπέδωσε το αστυνομικό τμήμα απέναντι από το διαμέρισμα της Kozhukhova. «Κρύφτηκα στο μπάνιο με τον 12χρονο γιο μου, τον Roman, και τον σκύλο μας», θυμάται. Η έκρηξη ανατίναξε τα παράθυρα και μια πόρτα, η οποία χτύπησε τον Oleksandr στον ώμο.

«Δεν με νοιάζει αν είναι Κορεάτες ή Ρώσοι. Ο εχθρός είναι εχθρός.»

Οι Ρώσοι συνεχίζουν να στοχεύουν την Μπιλοπίλια με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και λιγότερο συχνά από ό,τι στο παρελθόν, δήλωσε ο αντιδήμαρχος. Έδειξε ένα υπόγειο καταφύγιο όπου εργάζονταν κυρίως γυναίκες συνάδελφοί του, καθώς και το πάρκο μνήμης της Μπιλοπίλια και το νεκροταφείο όπου είναι θαμμένοι αρκετοί από τους φίλους του. Νιώθει ίχνος συμπάθειας για τους Βορειοκορεάτες που πολεμούν εκεί κοντά; «Όχι. Ήρθαν εδώ για να μας σκοτώσουν», απάντησε.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη Σούντζα έδειξαν παρόμοια αδιαφορία. «Δεν με νοιάζει αν είναι Κορεάτες ή Ρώσοι. Ο εχθρός είναι εχθρός. Όλοι πεθαίνουν με τον ίδιο τρόπο», απάντησε ο Bohdan, μέλος του λόχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών Rubicon της 17ης ταξιαρχίας.

Κατά την άποψή του, οι Βορειοκορεάτες χρησιμοποιούν παλιομοδίτικες τακτικές που θυμίζουν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Ίσως δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε θερμικές κάμερες και μπορούμε να τους εντοπίσουμε εύκολα τη νύχτα», παρατήρησε.

Ο διοικητής της μονάδας, Vadym Riddik δήλωσε ότι οι Βορειοκορεάτες είχαν ολέθριες απώλειες. «Τους σκοτώνουμε με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας», είπε. «Κινούνται σε ομάδες των 30 ή 40 ατόμων. Οι Ρώσοι είναι πιο προσεκτικοί και κινούνται σε δυάδες ή τριάδες». Για να αποδείξει την άποψή του, ο Riddik έδειξε βίντεο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. Πρώτα ένα και μετά ένα άλλο έπεσε πάνω σε μια μεγάλη ομάδα Βορειοκορεατών καθώς περπατούσαν σε ανοιχτό έδαφος. Όλοι τους σοριάστηκαν κάτω, νεκροί ή τραυματισμένοι.

Κατά την άποψη του Riddik, ο πόλεμος είχε αλλάξει εντελώς, κάτι που η Πιονγκγιάνγκ καταλαβαίνει πλέον καλύτερα, αν και με αιματηρό κόστος. Ενώ άλλοτε τα άρματα μάχης έπαιζαν σημαντικό ρόλο, τώρα μπορούν να εξουδετερωθούν εύκολα από φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Είναι μια μάχη της τεχνολογίας. Ο πόλεμος είναι η μηχανή της προόδου», δήλωσε ο διοικητής. Αλλά, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς».

Με πληροφορίες από Guardian, Observer