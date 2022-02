Πάνω από το 40% των ρωσικών δυνάμεων που βρίσκονται στα ουκρανικά σύνορα έχουν λάβει πλέον θέση επίθεσης, δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου, συμπληρώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εκστρατεία της αποσταθεροποίησης.

Οι ΗΠΑ παρατήρησαν σημαντικές κινήσεις στρατευμάτων την Τετάρτη, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι η Μόσχα έχει τοποθετήσει περισσότερους από 150.000 στρατιώτες κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας.

«Το 40-50% είναι σε θέση επίθεσης. Έχουν αναπτυχθεί σε στρατηγική συγκέντρωση τις τελευταίες 48 ώρες», συμπλήρωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο όρος αυτός, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, αναφέρεται σε περιοχές κοντά στα σύνορα όπου οι στρατιωτικές μονάδες τοποθετούνται πριν από μία επίθεση.

Η Μόσχα έχει συγκεντρώσει 125 τάγματα κοντά στα ουκρανικά σύνορα, από 60 που βρίσκονται εκεί υπό κανονικά συνθήκες και τα 80 που είχαν αναπτυχθεί στις αρχές Φεβρουαρίου, επεσήμανε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων ανάμεσα σε φιλορώσους αυτονομιστές και τον ουκρανικό στρατό στο Ντονμπάς και οι εμπρηστικές δηλώσεις αξιωματούχων αυτής της περιοχής όπως και Ρώσων δείχνουν ότι «η εκστρατεία αποσταθεροποίησης έχει ξεκινήσει», υπογράμμισε ο Αμερικανός αναφερόμενος στην ουκρανική κρίση.

«Δεν πιστεύω ότι μπλοφάρει»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πλέον συγκεντρώσει τα στοιχεία «που απαιτούνται για μια επιτυχή εισβολή» στην Ουκρανία.

«Δεν πιστεύω πως μπλοφάρει», τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC, η οποία θα προβληθεί την Κυριακή. «Έχει έναν ορισμένο αριθμό επιλογών στη διάθεσή του και θα μπορούσε να επιτεθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο», πρόσθεσε.

Μπάιντεν: «Ο Πούτιν έχει πάρει την απόφαση»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αποφασίσει να εισβάλει στην Ουκρανία εντός ημερών, δήλωσε χθες ο Τζο Μπάιντεν, την ώρα που φιλορώσοι αυτονομιστές ανακοίνωσαν την απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών από το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, προς τη Ρωσία.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν και σκοπεύουν να επιτεθούν στην Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες και πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα είναι στόχος.

«Αυτή τη στιγμή, είμαι πεπεισμένος ότι έχει πάρει την απόφαση», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι αν η Ρωσία επιτεθεί στην Ουκρανία «θα πληρώσει βαρύ τίμημα», αλλά συμπλήρωσε ότι «δεν είναι αργά για αποκλιμάκωση και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Εκκένωση του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας κατηγόρησε τις ρωσικές ειδικές δυνάμεις ότι έβαλαν εκρηκτικά σε υποδομές στο Ντονέτσκ και κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Αργότερα, ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν δύο εκρήξεις στο Λουγκάνσκ, η μία σε αγωγό φυσικού αερίου.

Ηγέτες των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν εκκένωση των περιοχών και κατηγόρησαν την Ουκρανία ότι ετοιμάζεται να επιτεθεί σύντομα σε αμφότερες, κάνει που διέψευσε το Κίεβο.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για εκκένωση, ένα τζιπ εξερράγη έξω από κυβερνητικό κτίριο των αυτονομιστών στο Ντονέτσκ. Ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι το όχημα ανήκε σε αξιωματούχο των αυτονομιστών.

Όταν ρωτήθηκε για τις εκκενώσεις, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «καλό παράδειγμα» αυτού που φοβάται η Ουάσινγκτον.

«Εδώ και καιρό προβλέπουμε ότι οι Ρώσοι θα δημιουργήσουν πρόσχημα για πόλεμο, για να δημιουργήσουν σύγχυση, είτε για να διασπείρουν παραπληροφόρηση», συμπλήρωσε.

Πολλές οικογένειες στο Ντονέτσκ έχουν λάβει ήδη ρωσική υπηκοότητα και μέσα σε μερικές ώρες κάποιοι επιβιβάζονταν σε λεωφορεία. Οι αρχές ανέφεραν ότι 700.000 άνθρωποι θα εγκαταλείψει την περιοχή.

25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Λουγκάνσκ

Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ με ίδια μέσα, ενώ περίπου 10.000 θα φύγουν με οργανωμένες αυτοκινητοπομπές, δήλωσε ο Γεβγκένι Κατσαβάλοφ, υπουργός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων των αρχών των φιλορώσων αυτονομιστών.

«Περίπου 25.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα (σ.σ. με τη Ρωσία) με τα δικά τους αυτοκίνητα», είπε ο αξιωματούχος, ενώ «σχηματίζεται αυτοκινητοπομπή για την εκκένωση περίπου 10.000 ανθρώπων με λεωφορεία».

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές ανακοίνωσαν χθες ότι απομακρύνουν τους αμάχους από τις εμπόλεμες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.



ΟΑΣΕ: Θεαματική αύξηση των παραβιάσεων της εκεχειρίας

Θεαματική αύξηση των παραβιάσεων της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στην ανατολική Ουκρανία διαπιστώνουν οι παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο ΟΑΣΕ κατέγραψε «θεαματική αύξηση» των εχθροπραξιών κατά μήκος της γραμμής του μετώπου και εκτίμησε πως το επίπεδο της βίας πλέον έχει επανέλθει εκεί που βρισκόταν πριν από τη συμφωνία του Ιουλίου του 2020 για την εδραίωση της εκεχειρίας.

Έκανε λόγο για 222 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στη γραμμή του μετώπου στην περιφέρεια Ντονέτσκ, που ελέγχεται από τους φιλορώσους αυτονομιστές, συμπεριλαμβανομένων 135 «εκρήξεων», έναντι 189 την Τετάρτη και 24 την Τρίτη.

Στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, που επίσης ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές, ο Οργανισμός έκανε λόγο για 648 παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων 519 «εκρήξεων», έναντι 402 την Τετάρτη και 129 την Τρίτη.

Ο ΟΑΣΕ κάλεσε όλες τις πλευρές να τηρούν αυστηρά όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μειωθούν οι εντάσεις, καθώς και «να εργαστούν για την άμεση αποκλιμάκωση για χάρη των αθώων αμάχων και στις δύο πλευρές της γραμμής του μετώπου που συνεχίζουν να υποφέρουν εξαιτίας αυτής της σύρραξης».

Ρωσική διάψευση για τις κυβερνοεπιθέσεις

Την ίδια ώρα, η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απέρριψε τις κατηγορίες των Αμερικανών ότι η Μόσχα είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις που έχουν γίνει στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες.

Με ανάρτηση στα social media η ρωσική πρεσβεία χαρακτήρισε ανυπόστατους τους ισχυρισμούς για ανάμειξη της Ρωσίας στις κυβερνοεπιθέσεις που διατύπωσε η Αν Νούιμπεργκερ, αναπληρώτρια σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, αρμόδια για ψηφιακές τεχνολογίες.

Η πρεσβεία έκανε λόγο για κατάφωρα αντιρωσική τοποθέτηση. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της κυβέρνησης των ΗΠΑ και δηλώνουμε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα αυτά, ούτε ενεπλάκη ποτέ σε κακόβουλες επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο», επεσήμανε στην ανάρτηση.

We categorically reject these baseless statements of the administration and note that Russia has nothing to do with the mentioned events and in principle has never conducted and does not conduct any "malicious" operations in cyberspace.