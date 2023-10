Παρατείνεται η κράτηση της δημοσιογράφου του Radio Free Europe

Την παράταση της κράτησης της Ρωσοαμερικανίδας δημοσιογράφου Αλσού Κουρμάσεβα του Radio Free Europe κατά 72 ώρες, αποφάσισε το δικαστήριο που εξέτασε σήμερα το αίτημα για προφυλάκιση της.

Η δημοσιογράφος κρατείται καθώς θεωρείται από την Ρωσία ως «ξένος πράκτορας», καθώς λαμβάνει χρηματοδότηση από το εξωτερικό για δραστηριότητες που θεωρούνται πολιτικές.

Ο εκπρόσωπός του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν παρακολουθεί την υπόθεση ωστόσο υπογραμμίζει πως η χώρα του δεν διεξάγει στοχευμένη εκστρατεία για την δίωξη αμερικανών πολιτών, αλλά αν εκείνοι διαπράξουν κάτι παράνομο είναι υπεύθυνοι για αυτό με βάση τον ρωσικό νόμο.



Το δικαστήριο Σοβέτσκι του Καζάν δήλωσε ότι η δημοσιογράφος διώκεται για παραβίαση των υποχρεώσεων εγγραφής της ως «ξένου πράκτορα» μετά την είσοδό της στη Ρωσία στις 20 Μαΐου, και πρόσθεσε ότι οι ερευνητικές αρχές ζήτησαν την προφυλάκισή της.

Prosecutors to ask Russian court to place Radio Free Europe journalist in custody https://t.co/TDoWGSxtU6 pic.twitter.com/loR9Dgsprh