Δημοσιογράφος του Radio Free Europe είναι υπό κράτηση στη Ρωσία

Συνελήφθη και κρατείται στη ρωσική πόλη Καζάν, η ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφος Αλσού Κουρμάσεβα, που εργάζεται στο Radio Free Europe/Radio Liberty, σύμφωνα με ανακοίνωση του μέσου.

Η Αλσού Κουρμάσεβα αντιμετωπίζει δίωξη γιατί ότι δεν δήλωσε στις αρχές πως είναι «πράκτορας του εξωτερικού» και κινδυνεύει να της επιβληθεί ποινή ως και πενταετούς φυλάκισης. Η δημοσιογράφος χρειάστηκε να ταξιδέψει στη Ρωσία εξαιτίας «έκτακτης οικογενειακής ανάγκης» τον Μάιο.

Στις 2 Ιουνίου, ενώ περίμενε την πτήση της για να αναχωρήσει από το Καζάν, τέθηκε υπό προσωρινή σύλληψη. Το αμερικανικό και το ρωσικό διαβατήριό της κατασχέθηκαν και έτσι δεν ήταν σε θέση να φύγει από τη Ρωσία και τελικά της ασκήθηκε δίωξη χθες.

A Russian-#American journalist working for Radio Free Europe/Radio Liberty has been detained in #Russia and charged with failing to register as a foreign agent, her employer and a journalist watchdog group say.https://t.co/ipnHVqAZfL