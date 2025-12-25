Πάπας Λέων: Η πρώτη του χριστουγεννιάτικη ευλογία με μηνύματα για Γάζα και πρόσφυγες - Ποια παράδοση αναβίωσε

Ο πάπας Λέων- από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, επανέλαβε σήμερα, στην πρώτη του ευλογία για τα Χριστούγεννα, την έκκλησή του για ειρήνη.

«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμένες στην βροχή, στον άνεμο και στο κρύο, αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου και τα σημεία στα οποία βρίσκουν προσωρινή προστασία χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, στις πόλεις μας;» υπογράμμισε ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους πιστούς, στη λειτουργία των Χριστουγέννων, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

«Είναι η σάρκα των άμαχων πληθυσμών, που υπέστησαν τις συνέπειες των πολέμων που ακόμη είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, με ερείπια και πληγές που παραμένουν ανοικτές. Εύθραυστες είναι και οι ζωές και οι σκέψεις των νέων που υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στους στρατούς και, στο μέτωπο του πολέμου, νιώθουν ότι όσα τους ζητούν στερούνται νοήματος και ότι οι πομπώδεις ομιλίες όσων τους στέλνουν να πεθάνουν, είναι γεμάτες ψέματα», πρόσθεσε ο Πάπας.

«Η ανθρώπινη σάρκα ζητά φροντίδα, υποδοχή και αναγνώριση, ψάχνει χέρια ικανά να προσφέρουν τρυφερότητα και μυαλά που να είναι πρόθυμα να δείξουν προσοχή, χρειάζεται καλά λόγια», είπε ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς. Σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, επίσης, έστειλε ένα ακόμη ισχυρότατο μήνυμα, υπογραμμίζοντας με έμφαση πως «όταν η ανάγκη του συνανθρώπου μας καταφέρνει να βρει μια θέση στην καρδιά μας, όταν ο πόνος του άλλου θρυμματίσει όλες μας τις ισχυρότατες βεβαιότητες, τότε ήδη αρχίζει η ειρήνη».

Pope Leo XIV leads thousands of faithful in singing the Our Father in Latin, at the Holy Sacrifice of the Mass on the Solemnity of Christmas, this morning in St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/R5TzfkS6SK — Catholic Sat (@CatholicSat) December 25, 2025

Το 2025 φθάνει στο τέλος του με ελπίδες για τη χριστιανική κοινότητα που γιορτάζει τα πρώτα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, από την αρχή του πολέμου στη Γάζα. Η χρονιά επισκιάστηκε από συγκρούσεις και πολιτική πόλωση αλλά σημαδεύτηκε επίσης, από ελπίδα για ειρήνη. Αλλά η έκκληση που έκανε και το περασμένο διάστημα ο Πάππας, δεν εισακούσθηκε καθώς στην Ουκρανία, ο πόλεμος μαίνεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πάπας Λέων: Έκανε την πρώτη του χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Πριν από την παρέμβαση του, ο Λέων, ο πρώτος Πάπας αμερικανικής καταγωγής, που εξελέγη τον Απρίλιο, τέλεσε χθες βράδυ την πρώτη του χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Κατά την τελετή αυτή για τον εορτασμό της γέννησης του Χριστού, απηύθυνε μήνυμα «φιλανθρωπίας και ελπίδας» απέναντι στις υπερβολές μιας «διαστρεβλωμένης οικονομίας», αφού εμφανίστηκε στον εξώστη που βλέπει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να χαιρετίσει περίπου 5.000 πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί παρά τη βροχή.

Μια σημαντική αλλαγή από τον Πάπα είναι πως σήμερα χοροστάτησε στη λειτουργία των Χριστουγέννων, αναβιώνοντας έτσι μια παράδοση που χρονολογείται από την παπική θητεία του Ιωάννη Παύλου Β’ (1978-2005).

Pope Leo XIV celebrates his first Christmas Eve Mass at the Vatican



The first American pope leading 1.4 billion Catholics tonight



St Peter's Basilica hosts the historic Midnight Mass



A "Christmas of Peace" for the world to 🅱️ehold pic.twitter.com/WfYnN8Yzpt — Boi Agent One (@boiagentone) December 24, 2025

Χιλιάδες χιλιόμετρα πιο μακριά, η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, αν και εύθραυστη, έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουν οι εορτασμοί στη Βηθλεέμ. Ενώ πλησίαζαν τα μεσάνυχτα εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στον Ναό της Γεννήσεως. Οι εορτασμοί των Χριστουγέννων εκεί τα δύο τελευταία χρόνια αμαυρώθηκαν από τον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα που πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανή επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους του θύλακα, οι εορτασμοί είχαν ματαιωθεί αλλά φέτος, με την εκεχειρία που τέθηκε σε εφαρμογή στη Γάζα τον Οκτώβριο, το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτίστηκε και πάλι μπροστά από το Ναό της Γεννήσεως. Νωρίτερα, εκατοντάδες άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους για να δουν την παρέλαση των προσκόπων στην εμβληματική πλατεία Μανγκέρ, τραγουδώντας παραδοσιακά κάλαντα. «Είναι μια ημέρα γεμάτη χαρά, διότι δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε λόγω του πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μιλάγκρος Ανστας, 17 ετών.

Όπως και σε άλλα σημεία στη Μέση Ανατολή, οι χριστιανοί αποτελούν μειονότητα στους Άγιους Τόπους, με μια κοινότητα 185.000 ανθρώπων στο Ισραήλ και 47.000 στα παλαιστινιακά εδάφη. Ο δήμος της Βηθλεέμ προσπάθησε ωστόσο να μετριάσει κάπως τη μεγαλοπρέπεια των εορτασμών. Διότι, παρά την εκεχειρία, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξακολουθούν να βιώνουν μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Στη διάρκεια της λειτουργίας, ο Λατίνος πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, εκφώνησε κήρυγμα για ειρήνη, ελπίδα και ανανέωση απέναντι σε πολιτικές αποφάσεις και ισορροπίες δυνάμεων που «μοιάζουν συχνά να καθορίζουν την τύχη των λαών». «Τα Χριστούγεννα, ωστόσο, μας προσκαλούν να κοιτάξουμε πέρα από τη λογική της κυριαρχίας, να ανακαλύψουμε ξανά τη δύναμη της αγάπης, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης», δήλωσε ο καρδινάλιος, ο οποίος είχε τελέσει λειτουργία στη Γάζα την Κυριακή.

Σε αντίθεση με τις δηλώσεις θρησκευτικών ηγετών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, στους οποίους ο ρεπουμπλικάνος φορτώνει την υπαιτιότητα για όλα τα κακά του κόσμου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πάπας Λέων: Ο ιταλικός Τύπος αποκαλύπτει το παιχνίδι που παίζει στον ελεύθερο χρόνο του