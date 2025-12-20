ΔΙΕΘΝΗ
Πάπας Λέων: Ο ιταλικός Τύπος αποκαλύπτει το παιχνίδι που παίζει στον ελεύθερο χρόνο του

Το σχόλιο του αδελφού του ποντίφικα για το πώς ο πάπας Λέων περνά τον ελεύθερο χρόνο του

Πάπας Λέων ο 14ος / Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο ιταλικός Τύπος αποκαλύπτει πώς περνά τον ελεύθερο χρόνο του ο πάπας Λέων.

Σύμφωνα με ιταλική εφημερίδα, ο ποντίφικας φέρεται να χρησιμοποιεί μια δημοφιλή εφαρμογή, με στόχο να βελτιώσει τις γνώσεις του στη γερμανική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, η La Repubblica μεταφέρει ότι ο αδελφός του ποντίφικα, Τζον Πρέβοστ, ερωτηθείς σχετικά από το περιοδικό National Catholic Reporter, ανέφερε πως ο πάπας Λέων συνδέεται συχνά από το κινητό του και παίζει ένα «έξυπνο» και ιδιαίτερα δημοφιλές διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θεωρείται εξέλιξη του σταυρόλεξου και επιτραπέζιων παιχνιδιών λέξεων, με στόχο ο παίκτης να σχηματίσει μια λέξη πέντε γραμμάτων, έχοντας έως και έξι προσπάθειες.

Όπως ανέφερε ο Τζον Πρέβοστ, ανταλλάσσουν καθημερινά πληροφορίες με τον αδελφό του σχετικά με το σκορ που πετυχαίνουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο πάπας Λέων μιλά, εκτός από αγγλικά -που είναι η μητρική του γλώσσα- ιταλικά, ισπανικά και γαλλικά, ενώ γνωρίζει και πορτογαλικά. Παράλληλα, διαβάζει και μιλά λατινικά, τα οποία αποτελούν και την επίσημη γλώσσα της Καθολικής Εκκλησίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

