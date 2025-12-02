ΔΙΕΘΝΗ
Ο πάπας Λέων καλεί τις ΗΠΑ να μην επιδιώξουν την ανατροπή Μαδούρο με στρατιωτική δράση

Ο Αμερικανός ποντίφικας υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η οικονομική πίεση αποτελούν προτιμότερες οδούς για όποια αλλαγή επιδιώκει η Ουάσιγκτον στο Καράκας

Φωτ: EPA, αρχείου
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πάπας Λέων κάλεσε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να μην επιχειρήσει στρατιωτική ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Αμερικανός ποντίφικας υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η οικονομική πίεση αποτελούν προτιμότερες οδούς για όποια αλλαγή επιδιώκει η Ουάσιγκτον στο Καράκας.

Ο πάπας μίλησε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από επίσκεψη στην Τουρκία και τον Λίβανο, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εκλογή του τον Μάιο. «Είναι καλύτερο να αναζητηθούν τρόποι διαλόγου ή ίσως πίεσης, ακόμη και οικονομικής», είπε. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εξετάσουν «άλλους τρόπους επίτευξης αλλαγών», εφόσον αυτό επιθυμούν.

Η παρέμβασή του έγινε ενώ η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, διάφορα σενάρια για τη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας στρατιωτικής επιχείρησης. Το τελευταίο διάστημα, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην Καραϊβική και έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον σκαφών που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι εμπλέκεται στη μεταφορά παράνομων ουσιών προς τις ΗΠΑ. Ο Μαδούρο αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα μηνύματα της αμερικανικής κυβέρνησης, ο πάπας Λέων σημείωσε ότι είναι αντιφατικά. «Από τη μία υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων», είπε. «Από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει κάποια στρατιωτική ενέργεια.»

Ο πάπας Λέων κατάγεται από το Σικάγο και είχε υπηρετήσει για χρόνια ως κληρικός στο Περού. Η εμπειρία του στη Λατινική Αμερική θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους παρεμβαίνει συχνά σε ζητήματα που αφορούν την περιοχή.

Με πληροφορίες από Reuters

