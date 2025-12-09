ΔΙΕΘΝΗ
Συνάντηση Ζελένσκι με τον πάπα Λέοντα - «Πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος»

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επίτευξη ειρήνης

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Getty Images
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον πάπα Λέοντα στην εξοχική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, λίγο έξω από την Ρώμη.

Το απόγευμα ο Ζελένσκι πρόκειται να γίνει δεκτός από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η συνάντηση Ζελένσκι και πάπα Λέοντα

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του Βατικανού, «κατά την εγκάρδια συνομιλία, με κύριο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών αναφέρθηκε και πάλι στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος και επανέλαβε δυναμικά την προσδοκία να μπορέσουν, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, να οδηγήσουν σε διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

«Παράλληλα, δεν έλειψε και αναφορά στο θέμα των αιχμαλώτων πολέμου και στην ανάγκη να επιτευχθεί η επιστροφή των μικρών Ουκρανών, στις οικογένειές τους» υπογραμμίζεται, τέλος, από το Βατικανό.

Πριν από πέντε μήνες, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον πάπα Λέοντα στην κατοικία του στο ίδιο μέρος για μια ιδιωτική ακρόαση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν παρόμοια θέματα. 

Στη συνάντηση του Ιουλίου, ο πάπας Λέων είχε εκφράσει τη λύπη του για τα θύματα του πολέμου και διαβεβαίωσε τον λαό της Ουκρανίας ότι θα συνεχίσει να προσεύχεται για αυτούς. 

