Πάπας Φραγκίσκος: Παραμένει στο νοσοκομείο- Ίσως χάσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων

Το Βατικανό αναφέρει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι η υγεία του πάπα Φραγκίσκου βελτιώνεται. Νοσηλεύεται με λοίμωξη του αναπνευστικού από την Τετάρτη.

Ο πάπας Φραγκίσκος συνεχίζει να βρίσκεται στο καθολικό νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, στο οποίο εισήχθη χθες, Τετάρτη, το απόγευμα, ωστόσο πηγαίνει καλύτερα και «ξανάρχισε να εργάζεται». Στενοί του συνεργάτες έκαναν γνωστό ότι ευχαριστεί για τα αμέτρητα μηνύματα που δέχθηκε, με ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

As people around the world pray for #PopeFrancis as he recovers in hospital from a respiratory infection, we invite our followers to send the Pope their messages of well-wishes and prayers in a retweet with comment. pic.twitter.com/nb3v4fgaM1