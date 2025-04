Πάπας Φραγκίσκος: Ουρές έξω από τον τάφο του - Οι ιερείς ζητούν από τους προσκυνητές να κάνουν μια σύντομη προσευχή

Ο πάπας Φραγκίσκος κηδεύτηκε εχθές, στη Σάντα Μαρία Ματζόρε και το πρωί της επομένης, ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του.

Παρά την αρχική απόφαση του Βατικανού να ανοίξει αύριο ο ναός, η είσοδος των πιστών επετράπη τελικά από σήμερα νωρίς το πρωί. Εκατοντάδες νέοι, οικογένειες προσκυνητές από την Ιταλία αλλά και το εξωτερικό, περιμένουν με ένα λουλούδι στο χέρι, μέχρι να εισέλθουν στην εκκλησία και να τιμήσουν τον «πάπα των φτωχών», Φραγκίσκο, όπως συνηθίζουν να τον αποκαλεί ο διεθνής Τύπος.

Πριν λίγο, οι ιερείς της Βασιλικής Σάντα Μαρία Ματζόρε ζήτησαν από τους πιστούς που εισέρχονται στην Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε, να κάνουν μια σύντομη προσευχή μπροστά στον τάφο του πάπα Φραγκίσκου και στη συνέχεια να βγαίνουν από την εκκλησία.

Η συγκεκριμένη έκκληση οφείλεται στην τεράστια κοσμοσυρροή, σε λόγους ασφαλείας και στο ότι οι διαστάσεις και η χωρητικότητα του ναού δεν μπορούν, σε καμμία περίπτωση, να συγκριθούν με εκείνες της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Στην ουρά συνεχίζουν να βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες πιστοί και ο χρόνος αναμονής για την είσοδο ξεπερνά, πλέον, τις 2 ώρες.

Τις επόμενες εννέα ημέρες, θα πραγματοποιούνται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου προσευχές υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του εκλιπόντα ποντίφικα, ενώ αύριο αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία έναρξης του κονκλαβίου.

