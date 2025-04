Πάπας Φραγκίσκος: 250.000 αποχαιρέτησαν τον «πάπα των φτωχών»

Στην ιστορία πέρασε ο πάπας Φραγκίσκος, καθώς η κηδεία του ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, με την ταφή του στη Σάντα Μαρία Ματζόρε.

Έγινε ο πρώτος πάπας που κηδεύτηκε εκτός Βατικανού τα τελευταία 100 χρόνια, αφού επιθυμία του Φραγκίσκου ήταν «να αναπαυθεί σε έναν απλό τάφο στο έδαφος που θα φέρει μόνο την επιγραφή "Franciscus"», σύμφωνα με το Βατικανό.

Παρουσία χιλιάδων πιστών, ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποχαιρέτησαν τον «πάπα των φτωχών» όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν τα διεθνή media.

Κηδεία πάπα Φραγκίσκου: Η τελετή και το Χριστός Ανέστη

Στις 10:00 (11:00 ώρα Ελλάδος) ξεκίνησε η τελετή, την οποία χοροστάτησε ο κοσμήτορας του Κολλεγίου των καρδιναλίων, Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από όλους τους καρδινάλιους. Η εξόδιος ακολουθία περιελάμβανε αναγνώσματα από τις Πράξεις των Αποστόλων, την Επιστολή του Αγίου Παύλου και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ενώ η Χορωδία της Καπέλα Σιστίνα έψαλε τελευταία φορά για τον Φραγκίσκο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αίθουσα σύνταξης του Βατικανού, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου εψάλη το «Χριστός Ανέστη», λίγο πριν ολοκληρωθεί η κηδεία. Φέτος το Πάσχα Καθολικών και Ορθοδόξων συνέπεσαν, αλλά αυτό ήταν και μια ένδειξη και αναφορά στην επιθυμία του Φραγκίσκου για κοινό εορτασμό του Πάσχα. Μετά ακολούθησε η λειτουργία εις κεκοιμημένους.

Στη 13:30 του Σαββάτου ξεκίνησε η πομπή εν μέσω χειροκροτημάτων κατά την έξοδο του οχήματος που μετέφερε το φέρετρο του ποντίφικα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Η διαδρομή των 6 χιλιομέτρων πέρασε από τον ποταμό Τίβερη, τον μνημειώδη τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη της Ιταλίας, την αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά και το Κολοσσαίο πριν φτάσει στη βασιλική. Το φέρετρο θα συναντούσε, σύμφωνα με το Associated Press, περίπου 40 μετανάστες, φυλακισμένοι, άστεγοι και τρανς, τιμώντας την αφοσίωση του πάπα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο περιθώριο.

Παρών στο τελευταίο αντίο για τον πάπα, ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βατικανό για την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου / Φωτ.: Eurokinissi

Κηδεία πάπα Φραγκίσκου: Ο Τραμπ, ο Ουίλιαμ και τα χειροκροτήματα στον Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τα σέβη του στον πάπα Φραγκίσκο, μπροστά από το κλειστό φέρετρό του μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατευθύνθηκε προς τα έξω για να πάρει τη θέση του μαζί με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

US President Donald Trump and his wife Melania have been allowed inside St Peter's Basilica for a moment in front of the Pope's coffin ahead of the funeral.



The Italian president Sergio Mattarella was also allowed in separately. https://t.co/xgONTKD7vF



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/E05km8inSK — Sky News (@SkyNews) April 26, 2025

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στο Βατικανό για να καθίσει μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες. Απεσταλμένοι ρεπόρτερ από διεθνή πρακτορεία εστίασαν στις χειραψίες που αντάλλαξαν ο Γάλλος πρόεδρος με τον Ντόναλντ Τραμπ.

French President Emmanuel Macron pays his respects in front of Pope Francis's coffin ahead of the funeral.https://t.co/xgONTKD7vF



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/HVM4wltA2r — Sky News (@SkyNews) April 26, 2025

Ακολούθησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος παρέστη στην κηδεία του ποντίφικα, εκ μέρους του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου.

Διαβάστε: Πάπας Φραγκίσκος: Ο λόγος που ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα παραστεί στην κηδεία του Ποντίφικα

Prince William, the Prince of Wales and British PM @Keir_Starmer stood in front of Pope Francis's coffin to pay their final respects. The funeral starts soon. #Vatican #PopeFrancis

pic.twitter.com/0eVKv0mRfz — Alexander Seale (@AlexSeale) April 26, 2025

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε επίσης για την κηδεία, χαίροντας διαφορετικής υποδοχής από τους άλλους ηγέτες. «Φαίνεται να υπάρχει μια αυθόρμητη έκρηξη χειροκροτημάτων καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσκι κατεβαίνει τα σκαλιά της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου», σχολιάζει απεσταλμένη του BBC στο Βατικανό.

Applause breaks out at the Vatican as Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy arrives for the funeral of Pope Francis.



Live updates: https://t.co/WY9GHQCTOj pic.twitter.com/JQPDx1BXX9 — ABC News (@ABC) April 26, 2025

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έφτασε επίσης στην κηδεία, με την άφιξή του να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, δεδομένων των σημαντικών διαφωνιών που τον χώριζαν στο παρελθόν με τον επίσης Αργεντίνο Φραγκίσκο. Στην τελετή έδωσαν το παρών 50 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και 10 βασιλείς και αντιπροσωπείες από 130 χώρες.

Στους ηγέτες που θέλησαν να πουν το τελευταίο αντίο στον Αργεντινό ποντίφικα, συμπεριλαμβάνονται και ο Γερμανός πρόεδρος, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο απερχόμενος Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου / Φωτ.: Getty Images

